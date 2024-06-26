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Цены на медь упали до двухмесячного минимума

Цены на медь упали до двухмесячного минимума - 26.06.2024, ПРАЙМ

Цены на медь упали до двухмесячного минимума

Фьючерсы на мед снизились в среду до самого низкого уровня более чем за два месяца под давлением со стороны укрепления доллара США и слабого спроса в Китае. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:15+0300

2024-06-26T19:15+0300

2024-06-26T19:15+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на мед снизились в среду до самого низкого уровня более чем за два месяца под давлением со стороны укрепления доллара США и слабого спроса в Китае.По состоянию на 13.57 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,6%, по 9510 долларов за тонну.Индекс доллара вырос на 0,3% после того, как сам доллар достиг нового 38-летнего максимума против японской иены. Укрепление доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.Признаки слабого спроса в Китае оказали на медь дальнейшее давление.Запасы меди на складах LME продолжили расти и достигли 175475 тонн, самого высокого уровня более чем за шесть месяцев.Алюминий на LME торговался с повышением на 0,2%, по 2500,50 доллара за тонну, никель снизился в цене на 0,1%, до 17 150 долларов, цинк подорожал на 1,9%, до 2925 долларов, свинец упал на 0,5%, до 2196,50 доллара, а олово подешевело на 1,4%, до 31 815 долларов.

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рынки, цветные металлы