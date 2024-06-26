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"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО
США изолировали сами себя, это демонстрирует интерес Анкары к сотрудничеству с Москвой и Пекином, сообщил экс-советник Пентагона Дурлас Макгрегор, написав об... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T07:29+0300
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2024-06-26T07:29+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. США изолировали сами себя, это демонстрирует интерес Анкары к сотрудничеству с Москвой и Пекином, сообщил экс-советник Пентагона Дурлас Макгрегор, написав об этом в своем аккаунте в соцсети Х."Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. <...> Развивающиеся страны Глобального Юга <...> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", — сообщил он.Кроме того, военный аналитик призвал элиту США обратить внимание на то, что Вашингтон постепенно изолирует сам себя. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи БРИКС+ в Новгороде упоминал намерение государства присоединиться к организации, так как озонал ее важноть.
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РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США
"Связи с Москвой и Пекином". США предупредили о потере союзника по НАТО
Макгрегор: интерес Турции к БРИКС означает, что США изолировали себя, а не РФ
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ.
США изолировали сами себя, это демонстрирует интерес Анкары к сотрудничеству с Москвой и Пекином, сообщил экс-советник Пентагона Дурлас Макгрегор, написав об этом в своем аккаунте в соцсети Х
.
"Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. <...> Развивающиеся страны Глобального Юга <...> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", — сообщил он.
Кроме того, военный аналитик призвал элиту США обратить внимание на то, что Вашингтон постепенно изолирует сам себя.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи БРИКС+ в Новгороде упоминал намерение государства присоединиться к организации, так как озонал ее важноть.
Эксперт спрогнозировал степень участия Турции в санкциях против России