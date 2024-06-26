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Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС
Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС - 26.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС
Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:07+0300
2024-06-26T09:07+0300
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АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне позитивным для страны, считает директор турецкого Центра стратегических исследований ATASAM Волкан Оздемир. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что заинтересованность Турции в БРИКС - нормальный процесс, Анкару интересует видение мировой экономики. "БРИКС - одна из международных организаций, символизирующих многополярность, значение которой возросло в последние годы. На мой взгляд, членство Турции в БРИКС является крайне позитивным, поскольку открывает альтернативные экономические возможности", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Однако, по его мнению, Турции, "которая в своей внешней политике, особенно в последний год, отдала приоритет возвращению к западной оси и сильно зависит от западного финансового капитала, трудно стать членом БРИКС". "Поэтому заявления нынешнего правительства и официальных лиц Турецкой Республики о членстве в БРИКС не кажутся серьёзными", - считает он.
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россия, турция, брикс
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БРИКС
09:07 26.06.2024
 
Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС

Экперт Оздемир: зависимость от капитала Запада помешает Труции вступить в БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне позитивным для страны, считает директор турецкого Центра стратегических исследований ATASAM Волкан Оздемир.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что заинтересованность Турции в БРИКС - нормальный процесс, Анкару интересует видение мировой экономики.
"БРИКС - одна из международных организаций, символизирующих многополярность, значение которой возросло в последние годы. На мой взгляд, членство Турции в БРИКС является крайне позитивным, поскольку открывает альтернативные экономические возможности", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
Однако, по его мнению, Турции, "которая в своей внешней политике, особенно в последний год, отдала приоритет возвращению к западной оси и сильно зависит от западного финансового капитала, трудно стать членом БРИКС".
"Поэтому заявления нынешнего правительства и официальных лиц Турецкой Республики о членстве в БРИКС не кажутся серьёзными", - считает он.
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