https://1prime.ru/20240626/turtsiya-849495837.html

Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС

Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС - 26.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему Турции будет трудно вступить в БРИКС

Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:07+0300

2024-06-26T09:07+0300

2024-06-26T09:07+0300

россия

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АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Турции будет трудно стать членом БРИКС из-за прозападной политики и зависимости от западного финансового капитала, но членство в этой организации будет крайне позитивным для страны, считает директор турецкого Центра стратегических исследований ATASAM Волкан Оздемир. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что заинтересованность Турции в БРИКС - нормальный процесс, Анкару интересует видение мировой экономики. "БРИКС - одна из международных организаций, символизирующих многополярность, значение которой возросло в последние годы. На мой взгляд, членство Турции в БРИКС является крайне позитивным, поскольку открывает альтернативные экономические возможности", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Однако, по его мнению, Турции, "которая в своей внешней политике, особенно в последний год, отдала приоритет возвращению к западной оси и сильно зависит от западного финансового капитала, трудно стать членом БРИКС". "Поэтому заявления нынешнего правительства и официальных лиц Турецкой Республики о членстве в БРИКС не кажутся серьёзными", - считает он.

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