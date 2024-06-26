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В Турции предупредили о фальшивых видео с советами от "Минфина"
В Турции предупредили о фальшивых видео с советами от "Минфина" - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Турции предупредили о фальшивых видео с советами от "Минфина"
Министерство казначейства и финансов Турции предупредило граждан страны о распространяющихся в соцсетях поддельных видеозаписях с советами по инвестированию... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:28+0300
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2024-06-26T17:28+0300
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СТАМБУЛ, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции предупредило граждан страны о распространяющихся в соцсетях поддельных видеозаписях с советами по инвестированию якобы от министра финансов страны Мехмета Шимшека. "После нашей жалобы из соцсетей удалены записанные с помощью искусственного интеллекта фальшивые видеозаписи, на которых министр Шимшек якобы дает советы гражданам по инвестициям", - сообщило министерство в пресс-релизе. Ведомство призвало не верить подобным видеозаписям и отметило, что министр не дает никаких советов по инвестированию средств. Власти предупредили, что подобные видео широко распространяются в соцсетях.
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ии, турция, минфин
В Турции предупредили о фальшивых видео с советами от "Минфина"
Минфин Турции предупредил о фальшивых ИИ-видео с советами по инвестициям от "министра"
СТАМБУЛ, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции предупредило граждан страны о распространяющихся в соцсетях поддельных видеозаписях с советами по инвестированию якобы от министра финансов страны Мехмета Шимшека.
"После нашей жалобы из соцсетей удалены записанные с помощью искусственного интеллекта фальшивые видеозаписи, на которых министр Шимшек якобы дает советы гражданам по инвестициям", - сообщило министерство в пресс-релизе.
Ведомство призвало не верить подобным видеозаписям и отметило, что министр не дает никаких советов по инвестированию средств. Власти предупредили, что подобные видео широко распространяются в соцсетях.
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