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Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России
К угрозам в отношении России надо относиться серьезно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T23:21+0300
2024-06-26T23:21+0300
2024-06-26T23:38+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. К угрозам в отношении России надо относиться серьезно, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на необходимость развивать системы дистанционного обнаружения угроз, так как геополитическое напряжение возрастает, и РФ слышит регулярные угрозы и видит действия по их реализации."Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", — заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.Путин подчеркнул, что необходимо также развивать средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте.
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россия, владимир путин, флот
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, флот
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России
Путин: к угрозам в адрес РФ надо относиться серьёзно, планировать ответы
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. К угрозам в отношении России надо относиться серьезно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал на необходимость развивать системы дистанционного обнаружения угроз, так как геополитическое напряжение возрастает, и РФ слышит регулярные угрозы и видит действия по их реализации.
"Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", — заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
Путин подчеркнул, что необходимо также развивать средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте.
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