https://1prime.ru/20240626/ugrozy-849526288.html

Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России

Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России - 26.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России

К угрозам в отношении России надо относиться серьезно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T23:21+0300

2024-06-26T23:21+0300

2024-06-26T23:38+0300

экономика

россия

владимир путин

флот

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. К угрозам в отношении России надо относиться серьезно, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на необходимость развивать системы дистанционного обнаружения угроз, так как геополитическое напряжение возрастает, и РФ слышит регулярные угрозы и видит действия по их реализации."Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот", — заявил Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.Путин подчеркнул, что необходимо также развивать средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте.

https://1prime.ru/20240624/sanktsii-849431831.html

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россия, владимир путин, флот