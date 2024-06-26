https://1prime.ru/20240626/ukraina-849499845.html

Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Парижа по Украине

Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Парижа по Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ

Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Парижа по Украине

Великобритания стремится убедить Францию не провоцировать эскалацию украинского конфликта. Об этом в беседе с с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:47+0300

2024-06-26T10:47+0300

2024-06-26T11:11+0300

франция

британия

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Великобритания стремится убедить Францию не провоцировать эскалацию украинского конфликта. Об этом в беседе с с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. По словам главы МИД Британии, к усугублению конфликта могут привести заявления французского президента Эмманюэля Макрона о потенциальном вводе войск на Украину."Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар?", - подчеркнул Кэмерон.Он также отметил, что не уверен в способности французских властей принять верное решение. Тем не менее, по его словам, Лондон не будет вступать в спор с Парижем, но будет пытаться убедить отказаться от идеи отправки армии.

https://1prime.ru/20240622/risk-849412142.html

франция

британия

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франция, британия, дэвид кэмерон