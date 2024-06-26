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В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции - 26.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240626/ukraina-849519612.html
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции - 26.06.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:29+0300
2024-06-26T17:56+0300
экономика
украина
коррупция
андрей ермак
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. "Интересно то, как часто борьба с коррупцией подменяется манипуляциями и работой исключительно в своих интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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украина, коррупция, андрей ермак
Экономика, УКРАИНА, коррупция, Андрей Ермак
17:29 26.06.2024 (обновлено: 17:56 26.06.2024)
 
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции

В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине.
"Интересно то, как часто борьба с коррупцией подменяется манипуляциями и работой исключительно в своих интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", — написал Ермак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды.
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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
 
ЭкономикаУКРАИНАкоррупцияАндрей Ермак
 
 
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