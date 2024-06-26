https://1prime.ru/20240626/ukraina-849519612.html

В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции

В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции - 26.06.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:29+0300

2024-06-26T17:29+0300

2024-06-26T17:56+0300

экономика

украина

коррупция

андрей ермак

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. "Интересно то, как часто борьба с коррупцией подменяется манипуляциями и работой исключительно в своих интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.

https://1prime.ru/20240617/es-849237181.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, коррупция, андрей ермак