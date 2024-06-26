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В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции - 26.06.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:29+0300
2024-06-26T17:29+0300
2024-06-26T17:56+0300
экономика
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коррупция
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине. "Интересно то, как часто борьба с коррупцией подменяется манипуляциями и работой исключительно в своих интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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украина, коррупция, андрей ермак
Экономика, УКРАИНА, коррупция, Андрей Ермак
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции
В офисе Зеленского раскритиковали граждан, поднимающих тему коррупции на Украине
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал граждан страны, поднимающих тему коррупции на Украине.
"Интересно то, как часто борьба с коррупцией подменяется манипуляциями и работой исключительно в своих интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может потеряться смысл их работы", — написал Ермак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что те граждане, которые занимаются распространением тезисов об Украине, как самом коррумпированном государстве, работают не в интересах государства, а ради собственной выгоды.
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.