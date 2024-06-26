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В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ
В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:37+0300
2024-06-26T17:37+0300
2024-06-26T17:47+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде", — говорится в публикации. По данным источников издания, между странами НАТО нет единого мнения по предложению генсека Йенса Столтенберга о ежегодном финансировании Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи. В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине. Источники издания утверждают, что США и Германия выступают против описания пути членства Украины в НАТО как "необратимого", а вместо этого предлагают пакет помощи в виде "моста к членству" Киева в Альянсе.Ранее в июне президент США Джо Байден в интервью изданию Time не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.
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украина, нато, помощь украине, военная помощь украине
Политика, УКРАИНА, НАТО, помощь Украине, военная помощь Украине
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ
Bloomberg: в НАТО не хотят согласовывать долгосрочные обязательства помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ.
В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg
со ссылкой на источники.
"Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде", — говорится в публикации.
По данным источников издания, между странами НАТО нет единого мнения по предложению генсека Йенса Столтенберга о ежегодном финансировании Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.
Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи.
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В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине.
Источники издания утверждают, что США и Германия выступают против описания пути членства Украины в НАТО как "необратимого", а вместо этого предлагают пакет помощи в виде "моста к членству" Киева в Альянсе.
Ранее в июне президент США Джо Байден в интервью изданию Time не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.