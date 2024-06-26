Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240626/ukraina-849519752.html
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ
В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:37+0300
2024-06-26T17:47+0300
политика
украина
нато
помощь украине
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде", — говорится в публикации. По данным источников издания, между странами НАТО нет единого мнения по предложению генсека Йенса Столтенберга о ежегодном финансировании Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи. В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине. Источники издания утверждают, что США и Германия выступают против описания пути членства Украины в НАТО как "необратимого", а вместо этого предлагают пакет помощи в виде "моста к членству" Киева в Альянсе.Ранее в июне президент США Джо Байден в интервью изданию Time не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.
https://1prime.ru/20240626/nato-849512538.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато, помощь украине, военная помощь украине
Политика, УКРАИНА, НАТО, помощь Украине, военная помощь Украине
17:37 26.06.2024 (обновлено: 17:47 26.06.2024)
 
В НАТО не хотят согласовывать долгосрочную помощь Киеву, пишет СМИ

Bloomberg: в НАТО не хотят согласовывать долгосрочные обязательства помощи Киеву

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. В НАТО не хотят утверждать долгосрочные обязательства поддержки Украины из-за неясной ситуации на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде", — говорится в публикации.
По данным источников издания, между странами НАТО нет единого мнения по предложению генсека Йенса Столтенберга о ежегодном финансировании Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.
Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи.
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
14:46
В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине.
Источники издания утверждают, что США и Германия выступают против описания пути членства Украины в НАТО как "необратимого", а вместо этого предлагают пакет помощи в виде "моста к членству" Киева в Альянсе.
Ранее в июне президент США Джо Байден в интервью изданию Time не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОпомощь Украиневоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала