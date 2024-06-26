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Налоговая служба Украины получит доступ к счетам граждан за рубежом
Налоговая служба Украины получит доступ к счетам граждан за рубежом - 26.06.2024, ПРАЙМ
Налоговая служба Украины получит доступ к счетам граждан за рубежом
Государственная налоговая служба (ГНС) Украины получит доступ к информации о банковских счетах граждан за границей, сообщил в среду депутат Верховной рады... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:52+0300
2024-06-26T19:52+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Государственная налоговая служба (ГНС) Украины получит доступ к информации о банковских счетах граждан за границей, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила успешность прохождения ГНС оценки Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей для начала осуществления автоматического обмена и признала Украину надежным партнером", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что налоговая служба получит доступ к информации о банковских счетах резидентов Украины за границей, а также к финансовым данным участников международных групп компаний, включая информацию об объёмах доходов, видах деятельности и количестве сотрудников.
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украина
Налоговая служба Украины получит доступ к счетам граждан за рубежом
Налоговая служба Украины получит доступ к данным счетов граждан за рубежом
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Государственная налоговая служба (ГНС) Украины получит доступ к информации о банковских счетах граждан за границей, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила успешность прохождения ГНС оценки Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей для начала осуществления автоматического обмена и признала Украину надежным партнером", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что налоговая служба получит доступ к информации о банковских счетах резидентов Украины за границей, а также к финансовым данным участников международных групп компаний, включая информацию об объёмах доходов, видах деятельности и количестве сотрудников.