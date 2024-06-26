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СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с "европейского пути"
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с "европейского пути" - 26.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с "европейского пути"
ЕС в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Reuters. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T21:26+0300
2024-06-26T21:26+0300
2024-06-26T21:26+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. ЕС в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Reuters. "Евросоюз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с... Владимиром Зеленским... обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути", — говорится в публикации агентства. При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения. В договоре ЕС упоминается обязательство провести консультации с Киевом в случае "будущей агрессии". Также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия и военную подготовку.Сообщается, что Зеленский подпишет договор в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее один высокопоставленный европейский источник рассказал, что Брюссель планирует к концу июня подписать с Украиной документ об обязательствах в сфере безопасности. По его словам, речь идёт о взаимных обязательствах в области безопасности между ЕС и Украиной, подобных гарантиям, которые уже были согласованы между Украиной и некоторыми членами Евросоюза.
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Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, соглашение
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с "европейского пути"
Reuters: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с "европейского пути"
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
ЕС в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Reuters
.
"Евросоюз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с... Владимиром Зеленским... обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути", — говорится в публикации агентства. При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения.
В договоре ЕС упоминается обязательство провести консультации с Киевом в случае "будущей агрессии". Также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия и военную подготовку.
Сообщается, что Зеленский подпишет договор в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.
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Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
Ранее один высокопоставленный европейский источник рассказал, что Брюссель планирует к концу июня подписать с Украиной документ об обязательствах в сфере безопасности. По его словам, речь идёт о взаимных обязательствах в области безопасности между ЕС и Украиной, подобных гарантиям, которые уже были согласованы между Украиной и некоторыми членами Евросоюза.