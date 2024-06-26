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Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов"

Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов" - 26.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов"

Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин, которого ранее заключили под стражу по делу о мошенничестве, в рамках государственного контракта... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T08:59+0300

2024-06-26T08:59+0300

2024-06-26T09:13+0300

мошенничество

суд

гособоронзаказ

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин, которого ранее заключили под стражу по делу о мошенничестве, в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В Замоскворецком суде Москвы в понедельник сообщили об аресте Мусина, ему вменяется мошенничество при выполнении оборонного заказа. Согласно материалам обвинения, которые были озвучены в суде при слушании о мере пресечения, Мусин, будучи гендиректором АО "Уральские заводы", обманным путем совершил хищение денежных средств, которые выделило МВД России в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа. Ижевское предприятие "Уральские заводы", согласно данным на сайте компании, специализируется на проектировании и производстве средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий.

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суд, гособоронзаказ