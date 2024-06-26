https://1prime.ru/20240626/uralskie-849495534.html
Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов"
Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов" - 26.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов"
Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин, которого ранее заключили под стражу по делу о мошенничестве, в рамках государственного контракта... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T08:59+0300
2024-06-26T08:59+0300
2024-06-26T09:13+0300
мошенничество
суд
гособоронзаказ
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_7e8ec92b8f124554b85905cf41033416.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин, которого ранее заключили под стражу по делу о мошенничестве, в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В Замоскворецком суде Москвы в понедельник сообщили об аресте Мусина, ему вменяется мошенничество при выполнении оборонного заказа. Согласно материалам обвинения, которые были озвучены в суде при слушании о мере пресечения, Мусин, будучи гендиректором АО "Уральские заводы", обманным путем совершил хищение денежных средств, которые выделило МВД России в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа. Ижевское предприятие "Уральские заводы", согласно данным на сайте компании, специализируется на проектировании и производстве средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий.
https://1prime.ru/20240622/pivkin-849406170.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_02b7b3596be8ee3a4716b97f171b3132.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, гособоронзаказ
Мошенничество, суд, гособоронзаказ
Раскрыто, в чем обвиняют главу "Уральских заводов"
РИА: глава "Уральских заводов" поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Уральских заводов" Василий Мусин, которого ранее заключили под стражу по делу о мошенничестве, в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Замоскворецком суде Москвы в понедельник сообщили об аресте Мусина, ему вменяется мошенничество при выполнении оборонного заказа.
Согласно материалам обвинения, которые были озвучены в суде при слушании о мере пресечения, Мусин, будучи гендиректором АО "Уральские заводы", обманным путем совершил хищение денежных средств, которые выделило МВД России в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа.
Ижевское предприятие "Уральские заводы", согласно данным на сайте компании, специализируется на проектировании и производстве средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий.
Суд арестовал на два месяца врио министра транспорта Самарской области