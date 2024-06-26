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Юань опустился до минимума за семь месяцев

Юань опустился до минимума за семь месяцев - 26.06.2024, ПРАЙМ

Юань опустился до минимума за семь месяцев

Китайский юань в среду опустился до нового минимума за семь месяцев против укрепившегося доллара США. Снижение фиксинга центрального банка также негативно... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:36+0300

2024-06-26T11:36+0300

2024-06-26T11:36+0300

китайский юань

рынки

валютный рынок

юань

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в среду опустился до нового минимума за семь месяцев против укрепившегося доллара США. Снижение фиксинга центрального банка также негативно повлияло на валюту и подталкивает ее к тому, чтобы завершить падением шестой месяц подряд.К 03.10 по Гринвичу юань снизился на 0,04%, до 7,2659 за доллар, а ранее торговался в диапазоне от 7,2620 до 7,2663.Последнюю неделю юань пребывал вблизи нижней границы официального торгового диапазона, поскольку отток средств к доллару, приносящему больше дохода, и предположения о том, что центробанк позволит валюте снизиться еще больше, сказались на настрое рынка.До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный диапазон, от которого юань может отклоняться на 2%, на уровне 7,1248 за доллар США, самом низком с ноября, но выше оценки Reuters.Согласно официальному фиксингу среды, юаню позволено опуститься до 7,2673."Народный банк Китая повысил ориентирный курс юаня шестую сессию подряд, установив его на 7,1248 против предыдущего уровня 7,1225. Это подкрепляет идею о том, что центробанк создает задел для постепенного повышения срединного курса юаня", – указали аналитики Maybank.На рынке спот юань начал торги по 7,2620 за доллар, а на момент написания статьи торговался ниже предыдущего уровня закрытия и на 1,98% ниже срединного курса.Накануне доллар США укрепился при поддержке комментариев представителей ФРС, сигнализировавших о склонности к жесткой политике, и данных, согласно которым рынок жилья в США был стабилен. И то, и другое свидетельствует в пользу того, что ФРС может не торопиться с понижением ставок.Трейдеры с нетерпением ждут запланированную на пятницу публикацию индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США – предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют сокращение роста в годовом выражении в мае до 2,6%.В июне юань снизился против доллара на 0,3%, а в этом году – на 2,3%. Валюта остается под давлением с начала 2023 года, поскольку сложности в Китае, связанные с кризисом в сфере недвижимости, вялым потреблением и снижением доходности облигаций, привели к оттоку капитала из юаня. Иностранные инвесторы также сторонятся испытывающего проблемы фондового рынка страны.Офшорный юань в ходе азиатских торгов снизился примерно на 0,01%, до 7,2909 за доллар.Индекс доллара США опустился на 0,09%, до 105,66.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань