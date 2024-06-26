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В "Яндексе" рассказали о нейросетях в своих сервисах

В "Яндексе" рассказали о нейросетях в своих сервисах - 26.06.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" рассказали о нейросетях в своих сервисах

Генеративные нейросети появились в 17 сервисах "Яндекса" в 2023 году, они позволяют быстрее решать задачи и открывать новые возможности, говорится в отчете... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:38+0300

2024-06-26T14:38+0300

2024-06-26T14:39+0300

экономика

россия

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нейросеть

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Генеративные нейросети появились в 17 сервисах "Яндекса" в 2023 году, они позволяют быстрее решать задачи и открывать новые возможности, говорится в отчете компании об устойчивом развитии за 2023 год. "В 17 сервисах "Яндекса" начали использоваться генеративные нейросети. Они экономят людям время, позволяя решать многие задачи быстрее, и открывают новые возможности. Например, "Яндекс Браузер" с помощью встроенной нейросети создает субтитры для видео и трансляций на русском языке, визуально разделяя реплики разных людей — это помогает людям с нарушениями слуха комфортно просматривать видео", — сказано в отчете. На сегодняшний день в "Яндексе" есть более 90 цифровых сервисов — среди них есть поисковой портал, такси, каршеринг, сервисы электронной коммерции и торговли, доставки, облачные технологии, развлекательные сервисы и умные устройства. Как отметила HR-директор "Яндекса" Дарья Золотухина, компания видит большой потенциал в технологии искусственного интеллекта. "Генеративные нейросети, которые "Яндекс" развивает уже несколько лет, используются во многих наших сервисах. Наши технологии помогают развивать цифровую экономику - миллионы людей используют сервисы "Яндекса", чтобы получать доход, расширять бизнес и осваивать IT-профессии", — добавила Золотухина. В мае директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов рассказал РИА Новости, что компания планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст — уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме".

https://1prime.ru/20240626/roskomnadzor-849507951.html

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россия, яндекс, нейросеть