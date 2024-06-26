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В Японии одобрили план работы реакторов АЭС "Ои" после 30-летнего порога

В Японии одобрили план работы реакторов АЭС "Ои" после 30-летнего порога - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Японии одобрили план работы реакторов АЭС "Ои" после 30-летнего порога

Комитет по контролю над атомной энергетикой Японии утвердил план оператора Kansai Electric Power по эксплуатации третьего и четвертого реакторов АЭС "Ои" в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:40+0300

2024-06-26T14:40+0300

2024-06-26T14:40+0300

энергетика

атомная энергетика

япония

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ТОКИО, 26 июн – ПРАЙМ. Комитет по контролю над атомной энергетикой Японии утвердил план оператора Kansai Electric Power по эксплуатации третьего и четвертого реакторов АЭС "Ои" в префектуре Фукуи после достижения 30-летнего срока их использования, передает телеканал NHK. "На собрании комитета, которое состоялось 26 июня, обсуждался план эксплуатации третьего и четвертого реакторов АЭС "Ои" по достижению срока эксплуатации в 30 лет в рамках новой системы", - отмечается в сообщении телеканала. По данным NHK, в представленном компанией плане, в частности, были определены методы учета износа оборудования вплоть до 40-летнего срока эксплуатации и политика реагирования на прекращение производства запасных частей. После рассмотрения плана на заседании в среду комитет утвердил его, посчитав соответствующим стандартам, передает телеканал. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года срок службы атомных реакторов был ограничен 40 годами, но возможно продолжение эксплуатации до 60 лет при выполнении ряда условий по безопасности и сейсмоустойчивости и получения разрешения регулятора – комитета по контролю над атомной энергией. Максимальный срок использования составлял 60 лет. Однако в связи с направлением на декарбонизацию экономики использование атомной энергии стало для Японии критически важным. В связи с этим была одобрена новая система по обращению со старыми АЭС, что на практике означает разрешение для продолжения использования АЭС и старше 60 лет. Согласно новой системе каждые 10 лет после 30-летнего срока эксплуатации будет устанавливаться план по контролю над станцией после проверки ее оборудования и всех систем комитетом по контролю над атомной энергией. Новая система вступит в силу в 2025 году, к этому времени те реакторы, которые получили разрешение на эксплуатацию до 60 лет согласно старой системе, должны будут вновь получать разрешение. Всего в стране 11 реакторов, срок эксплуатации которых превысит порог в 30 лет к моменту вступления в силу новой системы.

https://1prime.ru/20240424/fukusima-847650321.html

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атомная энергетика, япония