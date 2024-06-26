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Юань на Московской бирже начал торги снижением

Юань на Московской бирже начал торги снижением - 26.06.2024, ПРАЙМ

Юань на Московской бирже начал торги снижением

Курс рубля в начале торгов повышается против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:04+0300

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2024-06-26T10:12+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,88 рубля.

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россия, мосбиржа, юань