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МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"

МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского" - 26.06.2024, ПРАЙМ

МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"

Соединенные Штаты, вводя санкции в отношении руководителей "Лаборатории Касперского", тем самым сводят счеты с теми, кто составляет конкуренцию представителям... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:30+0300

2024-06-26T14:30+0300

2024-06-26T14:31+0300

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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, вводя санкции в отношении руководителей "Лаборатории Касперского", тем самым сводят счеты с теми, кто составляет конкуренцию представителям их IT-сектора, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, политики, часть гибридной войны Вашингтона", - подчеркнула она.По ее словам, помимо отработки русофобской линии администрация президента США Джо Байдена "руководствуется и вполне себе понятными корыстными мотивами". "Американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины", - сказала представитель МИД.Она добавила, что в подобных случаях Вашингтон прибегает к любой методологии и к недобросовестной конкуренции. Накануне Минюст США объявил о введении с 29 сентября полного запрета на использование софта "Лаборатории Касперского" американскими потребителями, бездоказательно при этом обвинив российскую компанию в связях военными и спецслужбами.

https://1prime.ru/20240621/kaspersky-849364573.html

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санкции против рф, сша, россия, мария захарова