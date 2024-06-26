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МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"
МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского" - 26.06.2024, ПРАЙМ
МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"
Соединенные Штаты, вводя санкции в отношении руководителей "Лаборатории Касперского", тем самым сводят счеты с теми, кто составляет конкуренцию представителям... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:30+0300
2024-06-26T14:30+0300
2024-06-26T14:31+0300
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, вводя санкции в отношении руководителей "Лаборатории Касперского", тем самым сводят счеты с теми, кто составляет конкуренцию представителям их IT-сектора, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, политики, часть гибридной войны Вашингтона", - подчеркнула она.По ее словам, помимо отработки русофобской линии администрация президента США Джо Байдена "руководствуется и вполне себе понятными корыстными мотивами". "Американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины", - сказала представитель МИД.Она добавила, что в подобных случаях Вашингтон прибегает к любой методологии и к недобросовестной конкуренции. Накануне Минюст США объявил о введении с 29 сентября полного запрета на использование софта "Лаборатории Касперского" американскими потребителями, бездоказательно при этом обвинив российскую компанию в связях военными и спецслужбами.
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санкции против рф, сша, россия, мария захарова
санкции против РФ, США, РОССИЯ, Мария Захарова
МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"
МИД России: санкциями против "Лаборатории Касперского" США сводят счеты с конкурентами
С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, вводя санкции в отношении руководителей "Лаборатории Касперского", тем самым сводят счеты с теми, кто составляет конкуренцию представителям их IT-сектора, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, политики, часть гибридной войны Вашингтона", - подчеркнула она.
По ее словам, помимо отработки русофобской линии администрация президента США Джо Байдена "руководствуется и вполне себе понятными корыстными мотивами". "Американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины", - сказала представитель МИД.
"Лаборатория Касперского" отреагировала на введение в США ограничений
Она добавила, что в подобных случаях Вашингтон прибегает к любой методологии и к недобросовестной конкуренции.
Накануне Минюст США объявил о введении с 29 сентября полного запрета на использование софта "Лаборатории Касперского" американскими потребителями, бездоказательно при этом обвинив российскую компанию в связях военными и спецслужбами.