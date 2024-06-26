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Росстат отметил рост задолженности по зарплате почти на 20 процентов в мае
Росстат отметил рост задолженности по зарплате почти на 20 процентов в мае - 26.06.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил рост задолженности по зарплате почти на 20 процентов в мае
Суммарная задолженность по зарплате в России за май выросла на 59,8 миллиона рублей, или на 19,5%, и на 1 июня составила 366,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:06+0300
2024-06-26T19:06+0300
2024-06-26T19:08+0300
экономика
россия
зарплата
росстат
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за май выросла на 59,8 миллиона рублей, или на 19,5%, и на 1 июня составила 366,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 июня 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 366,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая 2024 года увеличилась на 59,8 миллиона рублей или (19,5%), с 1 июня 2023 года снизилась на 271,9 миллиона рублей или (42,6%)", — говорится в документе Росстата. Ведомство отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 133,4 миллиона рублей (36,4%), в 2023 году — 97 миллионов рублей (26,5%), в 2022 году и ранее — 136,1 миллиона рублей (37,1%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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россия, зарплата, росстат
Экономика, РОССИЯ, зарплата, Росстат
Росстат отметил рост задолженности по зарплате почти на 20 процентов в мае
Росстат: задолженность по зарплате за май выросла до 366,5 миллиона рублей
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за май выросла на 59,8 миллиона рублей, или на 19,5%, и на 1 июня составила 366,5 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 июня 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 366,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая 2024 года увеличилась на 59,8 миллиона рублей или (19,5%), с 1 июня 2023 года снизилась на 271,9 миллиона рублей или (42,6%)", — говорится в документе Росстата.
Ведомство отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 133,4 миллиона рублей (36,4%), в 2023 году — 97 миллионов рублей (26,5%), в 2022 году и ранее — 136,1 миллиона рублей (37,1%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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