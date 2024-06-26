https://1prime.ru/20240626/zelenskiy-849498511.html

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ - 26.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ

На Украине создали Силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ, следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:20+0300

2024-06-26T10:20+0300

2024-06-26T10:20+0300

украина

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. На Украине создали Силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ, следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского. Отмечается, что указ вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил" и вступает в силу со дня его опубликования. Силы беспилотных систем ВСУ стали отдельным родом войск в феврале этого года, их командующий - полковник Вадим Сухаревский.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу