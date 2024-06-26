https://1prime.ru/20240626/zelenskiy-849498511.html
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ
На Украине создали Силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ, следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:20+0300
2024-06-26T10:20+0300
2024-06-26T10:20+0300
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. На Украине создали Силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ, следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского. Отмечается, что указ вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил" и вступает в силу со дня его опубликования. Силы беспилотных систем ВСУ стали отдельным родом войск в феврале этого года, их командующий - полковник Вадим Сухаревский.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. На Украине создали Силы беспилотных систем как отдельный род войск в ВСУ, следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского.
Отмечается, что указ вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил" и вступает в силу со дня его опубликования.
Силы беспилотных систем ВСУ стали отдельным родом войск в феврале этого года, их командующий - полковник Вадим Сухаревский.