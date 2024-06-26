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Зюганову на юбилей подарили клетку с соловьем
Зюганову на юбилей подарили клетку с соловьем - 26.06.2024, ПРАЙМ
Зюганову на юбилей подарили клетку с соловьем
Депутаты Государственной Думы поздравили лидера КПРФ Геннадия Зюганова с Днем Рождения, в подарок политик получил, в том числе, клетку с соловьем. Об этом... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:38+0300
2024-06-26T10:38+0300
2024-06-26T10:38+0300
геннадий зюганов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы поздравили лидера КПРФ Геннадия Зюганова с Днем Рождения, в подарок политик получил, в том числе, клетку с соловьем. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. Зюганов родился 26 июня 1944 года, в эту среду ему исполнилось 80 лет.Как передает корреспондент, политик получил подарок от Татарстана, в числе которых был торт. От депутатов Зюганов получил чайный сервиз, букет цветов и плакетку с изображением Госдумы, а также клетку с соловьем. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил принципиальность Зюганова, вклад в развитие парламентаризма и авторитет у коллег.
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геннадий зюганов, госдума, юбилей
Геннадий Зюганов, Госдума, юбилей
Зюганову на юбилей подарили клетку с соловьем
В Госдуме поздравили Зюганова с юбилеем, в числе подарков клетка с соловьем
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы поздравили лидера КПРФ Геннадия Зюганова с Днем Рождения, в подарок политик получил, в том числе, клетку с соловьем. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
Зюганов родился 26 июня 1944 года, в эту среду ему исполнилось 80 лет.
Как передает корреспондент, политик получил подарок от Татарстана, в числе которых был торт. От депутатов Зюганов получил чайный сервиз, букет цветов и плакетку с изображением Госдумы, а также клетку с соловьем.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил принципиальность Зюганова, вклад в развитие парламентаризма и авторитет у коллег.