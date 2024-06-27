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Рынок падает: валюта "действует на нервы"
Рынок падает: валюта "действует на нервы" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Рынок падает: валюта "действует на нервы"
Российский рынок акций несколько снижается днем в четверг после двух дней роста, поскольку инвесторам действует на нервы неопределённость с курсом рубля, а... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:54+0300
2024-06-27T15:54+0300
2024-06-27T15:54+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций несколько снижается днем в четверг после двух дней роста, поскольку инвесторам действует на нервы неопределённость с курсом рубля, а также возможное повышение ключевой ставки Центробанка через месяц, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижается на 0,15%, до 3147,05 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,63%, до 85 долларов за баррель. "Российский рынок акций после позитивного старта и обновления недельной вершины резко просел, переписав вчерашний минимум. Правда, нисходящее движение не получило развития: вскоре фондовые индикаторы перешли к консолидации и попыткам отскока", - отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Основной фактор неопределенности для рынка акций – валютный. Мы видим колоссально растущую волатильность на валютном рынке. Причем как на биржевом, так и внебиржевом. Курс рубля в течение текущей недели то активно рос, то терял. Понятно, что эта ситуация несколько нервирует участников рынка, которые не рискуют активно заходить рублем в индекс Мосбиржи", - говорит Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "Котировки корректируются после двух дней роста. Давление на акции оказывает новая волна укрепления национальной валюты в преддверии налогового периода", - уточняет Максим Федосов из УК "Первая". Еще один фактор, который не дает рынку расти, это возможное повышения ставки ЦБ через месяц, и очевидно, что те, кто надеялся, что ставка будет повышаться, скорее будут смотреть на долговой рынок и рынок вкладов, чем на рынок акций, добавляет Абелев. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения капитализации – "Мечел" (обыкновенные акции дешевеют на 2,83%, префы - на 1,78%). Ценные бумаги "Мечела" дешевеют после выхода данных Росстата о падении доходов угольных компаний в январе-апреле почти в 15 раз (-93,3% относительно показателя годом ранее), до 14,3 миллиарда рублей, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также заметно дешевеют акции "Ростелекома" (-1,39%), НЛМК (-1,47%), расписки "Эталона" (-2,10%), акции "Совкомфлота" (-2,05), Ашинского металлургического завода (-2,03%), расписки "Глобалтранса" (-1,82%) и ЦИАНа (-1,67%), акции "Новабева" (-1,69%). В лидерах роста стоимости – акции ММК (+0,81%), ТМК (+3,79%), расписки "Русагро" (+0,67%), акции ТГК-1 (+0,67%), префы "Башнефти "(+0,62%), акции Qiwi (+0,57%), префы Сбербанка (+0,54%), "Сургутнефтегаза" (+0,48%), а также Solidcore (+0,42%). ПРОГНОЗЫ "Технически тренд остается растущим. Чтобы говорить о преодолении 3225 пунктов или 3300 пунктов, должно наступить успокоение на фондовом рынке", - полагает Абелев. "Без улучшения валютного фактора индексу Мосбиржи трудно сохранять устойчивую восходящую динамику около недельных вершин. Если же рубль все же перейдет к ослаблению, фондовый индикатор способен вернуться к подъему с ближайшей целью в районе двухнедельного максимума 3222 пунктов", - считает Бабин. "Сейчас мы видим небольшую коррекцию на рынке акций", - резюмирует Абелев.
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ПРАЙМ
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акции, курсы валют, рынки, мосбиржа
Экономика, Акции, Курсы валют, Рынки, Мосбиржа
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций несколько снижается днем в четверг после двух дней роста, поскольку инвесторам действует на нервы неопределённость с курсом рубля, а также возможное повышение ключевой ставки Центробанка через месяц, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижается на 0,15%, до 3147,05 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,63%, до 85 долларов за баррель.
"Российский рынок акций после позитивного старта и обновления недельной вершины резко просел, переписав вчерашний минимум. Правда, нисходящее движение не получило развития: вскоре фондовые индикаторы перешли к консолидации и попыткам отскока", - отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Основной фактор неопределенности для рынка акций – валютный. Мы видим колоссально растущую волатильность на валютном рынке. Причем как на биржевом, так и внебиржевом. Курс рубля в течение текущей недели то активно рос, то терял. Понятно, что эта ситуация несколько нервирует участников рынка, которые не рискуют активно заходить рублем в индекс Мосбиржи", - говорит Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
"Котировки корректируются после двух дней роста. Давление на акции оказывает новая волна укрепления национальной валюты в преддверии налогового периода", - уточняет Максим Федосов из УК "Первая".
Еще один фактор, который не дает рынку расти, это возможное повышения ставки ЦБ через месяц, и очевидно, что те, кто надеялся, что ставка будет повышаться, скорее будут смотреть на долговой рынок и рынок вкладов, чем на рынок акций, добавляет Абелев.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах снижения капитализации – "Мечел" (обыкновенные акции дешевеют на 2,83%, префы - на 1,78%).
Ценные бумаги "Мечела" дешевеют после выхода данных Росстата о падении доходов угольных компаний в январе-апреле почти в 15 раз (-93,3% относительно показателя годом ранее), до 14,3 миллиарда рублей, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также заметно дешевеют акции "Ростелекома" (-1,39%), НЛМК (-1,47%), расписки "Эталона" (-2,10%), акции "Совкомфлота" (-2,05), Ашинского металлургического завода (-2,03%), расписки "Глобалтранса" (-1,82%) и ЦИАНа (-1,67%), акции "Новабева" (-1,69%).
В лидерах роста стоимости – акции ММК (+0,81%), ТМК (+3,79%), расписки "Русагро" (+0,67%), акции ТГК-1 (+0,67%), префы "Башнефти "(+0,62%), акции Qiwi (+0,57%), префы Сбербанка (+0,54%), "Сургутнефтегаза" (+0,48%), а также Solidcore (+0,42%).
"Технически тренд остается растущим. Чтобы говорить о преодолении 3225 пунктов или 3300 пунктов, должно наступить успокоение на фондовом рынке", - полагает Абелев.
"Без улучшения валютного фактора индексу Мосбиржи трудно сохранять устойчивую восходящую динамику около недельных вершин. Если же рубль все же перейдет к ослаблению, фондовый индикатор способен вернуться к подъему с ближайшей целью в районе двухнедельного максимума 3222 пунктов", - считает Бабин.
"Сейчас мы видим небольшую коррекцию на рынке акций", - резюмирует Абелев.