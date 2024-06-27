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Настоящая причина инфляции: это опаснее, чем рост налогов

Настоящая причина инфляции: это опаснее, чем рост налогов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Настоящая причина инфляции: это опаснее, чем рост налогов

МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Анонсированное повышение налогов для граждан и бизнеса может иметь далеко идущие последствия с точки зрения инфляции, рубля и экономики... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T08:00+0300

2024-06-27T08:00+0300

2024-06-27T08:00+0300

мнения аналитиков

подоходный налог

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Анонсированное повышение налогов для граждан и бизнеса может иметь далеко идущие последствия с точки зрения инфляции, рубля и экономики в целом. Очевидно, что в ближайшей перспективе инфляционные риски вырастут, а экономический рост может замедлиться. Но на длинном горизонте плюсов для экономики может оказаться гораздо больше, чем минусов. С учетом, конечно, контекста изменений.В первом квартале 2024 года рост ВВП составил 5,4%, что оказалось выше даже самых оптимистичных прогнозов. В первую очередь рост наблюдается в обрабатывающей промышленности. И это не просто восстановление, а глубокие структурные изменения всей экономики, рост ее потенциала. По всей видимости, рост российской экономики продолжит опережать возможности увеличения доходов от сырьевого экспорта. А значит, размер доходов, которые бюджет может извлекать из сырьевого экспорта, продолжит падать относительно ВВП. И здесь варианта два: либо финансировать дефицит за счет наращивания долга, либо пересматривать налогообложение, переходить на налоги на внутреннее производство и потребление.Предложенного правительством повышения налога на прибыль с 20% до 25% и введения многоступенчатой ставки НДФЛ должно быть достаточно для компенсации снижения нефтегазовых доходов на несколько лет вперед. Для экономики краткосрочный эффект будет, конечно, негативным: компании, чтобы сохранить рентабельность, могут попытаться переложить расходы на потребителей, а работники — потребовать повышения заработных плат. Все это означает высокие инфляционные риски в ближайшей перспективе. Повышение налогов может стать еще и источником охлаждения экономики, особенно в сочетании с высокими процентными ставками.Несмотря на бесспорный негативный эффект повышения указанных налогов, в текущих условиях это шаг в нужном направлении. Во-первых, он дестимулирует поддержание торгового профицита, особенно за счет наращивания сырьевого экспорта. Те 5% ВВП, ниже которых не опускался российский торговых профицит в последние 20 лет, это не "заработанные экономикой деньги", а "безвозмездная работа российской экономики на благо других стран". Это продукция или ресурсы, которые мы продали, но не получили ничего взамен, что использовалось бы для потребления внутри страны. Фактически торговый профицит — это гораздо более серьезная нагрузка на экономику, чем налоги.Во-вторых, экономический смысл налогов — перераспределение создаваемой экономикой добавленной стоимости от личного на общественное потребление. А так как экспорт — это "чужое" потребление, то налоги на экспорт — не что иное, как просто печатание денег.Если же совместить "первое" и "второе", то картина получается совсем грустной. Российская экономика, произведя продукции на 100 рублей, имеет в распоряжении товаров и услуг на 95 рублей, а также бюджетные расходы, частично финансируемые эмиссией. И это главная причина долгосрочной и устойчивой инфляции, с которой ЦБ РФ ничего не может сделать никакими ставками и финансовыми репрессиями.Так что балансировка внешней торговли может высвободить значительные ресурсы для роста внутреннего благосостояния, с лихвой компенсировав рост налогов на прибыль и доходы физических лиц. Но это потребует еще нескольких вещей.Первое — это ограничения на движения капитала. Дефицит финансового счета требует профицита счета текущих операций, главным компонентом которого является чистый экспорт. Утекающие из страны на покупку финансовых активов за рубежом деньги могут быть заработаны только от разницы между экспортом и импортом. Что из этого следует ­— см. выше.Второе — это укрепление рубля, что является условием торгового профицита. Альтернатива — повышение экспортных пошлин и барьеров (в т. ч. квоты на добычу или экспорт нефти) и снижение барьеров для импорта.В этих условиях высокая ставка ЦБ РФ выглядит скорее полезной, поскольку как способствует укреплению рубля, так и снижает инфляционные риски. Тем не менее, ее сохранение на слишком высоком уровне (более чем на 8% выше инфляции) — это риск того, что экономические агенты начнут адаптироваться к ней, перенося возросшие процентные расходы в цены, а высокие процентные доходы, пусть и не сразу, — в дополнительный спрос. И вот это, в дополнение к попытке компаний перенести рост налогов в цены на товары, создает повышенные инфляционные риски на обозримом горизонте.Подводя итог, следует сказать: повышение налогов — неизбежное следствие наблюдаемого роста экономики, но одновременно и условие для будущего роста. Если, конечно, оно является частью цепочки изменений в структуре экономики. Более того, хотя повышение налогов — это негативная новость для компаний как минимум из-за снижения чистой прибыли, на длинном горизонте оно может компенсироваться ростом экономического потенциала вследствие балансировки внешней торговли. И это очень хорошо для рынка акций.Что касается рынка облигаций, рост инфляционных рисков на обозримом горизонте из-за роста издержек будет уравновешиваться крепким рублем, уходом квазиэмиссионного финансирования бюджета и ослаблением инфляционного фактора торгового профицита.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал"

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Владимир Брагин https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Брагин https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg

мнения аналитиков, подоходный налог