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Покупатели перевешивают

Покупатели перевешивают - 27.06.2024, ПРАЙМ

Покупатели перевешивают

Рынок продолжает восстанавливаться. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,30% до 3151,7 п., индекс РТС – на 0,68% до 1130,73 п. на фоне укрепления рубля... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:04+0300

2024-06-27T09:04+0300

2024-06-27T09:04+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Рынок продолжает восстанавливаться. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,30% до 3151,7 п., индекс РТС – на 0,68% до 1130,73 п. на фоне укрепления рубля. Предстоящей 28 июня пик налоговых выплат оказывает поддержку национальной валюте.Котировки Brent немного отступили на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США: по данным Управления энергетической информацией США (EIA), запасы повысились на 3,591 млн баррелей за неделю вопреки прогнозу, предполагавшему сокращение на 2,600 млн баррелей. Рост запасов нефти и бензина привносит на рынок сомнения относительно устойчивости спроса на энергоносители в США в период традиционного высокого летнего сезона.Русагро подала заявку на делистинг с Лондонской фондовой биржи. Это можно расценивать в качестве шага в направлении принятия решения относительно редомициляции и последующего возобновления дивидендный выплат.Глава российского правительства распорядился продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Новости оказали поддержку акциям Аэрофлота, который продолжает демонстрировать стабильные темпы роста объема перевозок, что в сочетании с ростом цен на авиабилеты делает цель по выходу на чистую прибыль по итогам 2024 года все более достижимой.Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных (ЦОД) в Медведково на 4 тыс. стоек. Стоимость сделки оценивается в 19 млрд руб. По оценкам экспертов, это позволит оператору усилить направление дата-центров перед выводом его на IPO осенью.Акционеры Совкомбанка одобрили решение выплатить дивиденды за прошлый год в размере 1,14 руб. на акцию. Между тем акционеры МКБ, Globaltruck, En+ решили не выплачивать дивиденды. Отдельно стоит отметить ТГК-1: компания решила вообще не раскрывать решение акционеров после того, как ранее совет директоров рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов.По данным Росстата, индекс потребительских цен в период с 18 по 24 июня вырос на 0,22% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. Это самый сильный рост цен за неделю в 2024 году. Таким образом, инфляция выросла с начала июня на 0,58%, с начала года – на 3,82%, за 12 месяцев – на 8,5%. На следующей неделе пройдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что также добавит свой вклад в инфляцию. Тенденция к ускорению инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля. Таким образом, повышенная волатильность на рынке акций может сохраняться вплоть до заседания регулятора.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции