Заявка на рост рынка исполнена

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, выкупив глубокую просадку от 3000 п., удержав поддержку 3090 п. и прорвав накануне важное сопротивление на 3135 п., имеет все шансы на продолжение подъема. Ближайший ориентир 3225 п. Но это краткосрочно, а вчера мы даже повысили годовой фундаментальный таргет рынка до 3800 п.Сильнее рынка вновь акции банка ВТБ (+5,7%). Идея роста к 2,2 коп. почти исполнена, прирост за два дня свыше 9%. 9 июля начинается обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, а это и был локальный драйвер переоценки вверх.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,7%). Ранее там было ралли против падения всего рынка и даже обновлены максимумы аж с начала 2022 г. На пике акции ПИКа были почти 1000 руб. А сейчас закономерная техническая коррекция с поддержкой в области 900 руб.Рубль вновь сменил направление — вчера нацвалюта окрепла на 1,5%. Видим ежедневную смену траектории инвалют, но в рамках сужающейся волатильности в диапазоне +/-2%. Страсти вокруг санкций понемногу стихают, идет настройка валютного баланса. Курс юаня в ближайшие недели может находиться в области 12, время от времени совершая непродолжительные маневры вверх и вниз, а затем возвращаться на исходные. Интересная поддержка для покупки под очередной отскок на 11,5.
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, выкупив глубокую просадку от 3000 п., удержав поддержку 3090 п. и прорвав накануне важное сопротивление на 3135 п., имеет все шансы на продолжение подъема. Ближайший ориентир 3225 п. Но это краткосрочно, а вчера мы даже повысили годовой фундаментальный таргет рынка до 3800 п.
Сильнее рынка вновь акции банка ВТБ (+5,7%). Идея роста к 2,2 коп. почти исполнена, прирост за два дня свыше 9%. 9 июля начинается обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, а это и был локальный драйвер переоценки вверх.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,7%). Ранее там было ралли против падения всего рынка и даже обновлены максимумы аж с начала 2022 г. На пике акции ПИКа были почти 1000 руб. А сейчас закономерная техническая коррекция с поддержкой в области 900 руб.
Рубль вновь сменил направление — вчера нацвалюта окрепла на 1,5%. Видим ежедневную смену траектории инвалют, но в рамках сужающейся волатильности в диапазоне +/-2%. Страсти вокруг санкций понемногу стихают, идет настройка валютного баланса. Курс юаня в ближайшие недели может находиться в области 12, время от времени совершая непродолжительные маневры вверх и вниз, а затем возвращаться на исходные. Интересная поддержка для покупки под очередной отскок на 11,5.
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