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Заявка на рост рынка исполнена - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Заявка на рост рынка исполнена
Заявка на рост рынка исполнена - 27.06.2024, ПРАЙМ
Заявка на рост рынка исполнена
Индекс Мосбиржи, выкупив глубокую просадку от 3000 п., удержав поддержку 3090 п. и прорвав накануне важное сопротивление на 3135 п., имеет все шансы на... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:35+0300
2024-06-27T09:35+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849531535.jpg?1719470146
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, выкупив глубокую просадку от 3000 п., удержав поддержку 3090 п. и прорвав накануне важное сопротивление на 3135 п., имеет все шансы на продолжение подъема. Ближайший ориентир 3225 п. Но это краткосрочно, а вчера мы даже повысили годовой фундаментальный таргет рынка до 3800 п.Сильнее рынка вновь акции банка ВТБ (+5,7%). Идея роста к 2,2 коп. почти исполнена, прирост за два дня свыше 9%. 9 июля начинается обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, а это и был локальный драйвер переоценки вверх.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,7%). Ранее там было ралли против падения всего рынка и даже обновлены максимумы аж с начала 2022 г. На пике акции ПИКа были почти 1000 руб. А сейчас закономерная техническая коррекция с поддержкой в области 900 руб.Рубль вновь сменил направление — вчера нацвалюта окрепла на 1,5%. Видим ежедневную смену траектории инвалют, но в рамках сужающейся волатильности в диапазоне +/-2%. Страсти вокруг санкций понемногу стихают, идет настройка валютного баланса. Курс юаня в ближайшие недели может находиться в области 12, время от времени совершая непродолжительные маневры вверх и вниз, а затем возвращаться на исходные. Интересная поддержка для покупки под очередной отскок на 11,5.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи, курсы валют
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи, Курсы валют
09:35 27.06.2024
 

Заявка на рост рынка исполнена

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, выкупив глубокую просадку от 3000 п., удержав поддержку 3090 п. и прорвав накануне важное сопротивление на 3135 п., имеет все шансы на продолжение подъема. Ближайший ориентир 3225 п. Но это краткосрочно, а вчера мы даже повысили годовой фундаментальный таргет рынка до 3800 п.
Сильнее рынка вновь акции банка ВТБ (+5,7%). Идея роста к 2,2 коп. почти исполнена, прирост за два дня свыше 9%. 9 июля начинается обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, а это и был локальный драйвер переоценки вверх.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,7%). Ранее там было ралли против падения всего рынка и даже обновлены максимумы аж с начала 2022 г. На пике акции ПИКа были почти 1000 руб. А сейчас закономерная техническая коррекция с поддержкой в области 900 руб.
Рубль вновь сменил направление — вчера нацвалюта окрепла на 1,5%. Видим ежедневную смену траектории инвалют, но в рамках сужающейся волатильности в диапазоне +/-2%. Страсти вокруг санкций понемногу стихают, идет настройка валютного баланса. Курс юаня в ближайшие недели может находиться в области 12, время от времени совершая непродолжительные маневры вверх и вниз, а затем возвращаться на исходные. Интересная поддержка для покупки под очередной отскок на 11,5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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