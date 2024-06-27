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Медведев считает инвестиционный арбитраж марионеткой в руках инвесторов - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев считает инвестиционный арбитраж марионеткой в руках инвесторов
Медведев считает инвестиционный арбитраж марионеткой в руках инвесторов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Медведев считает инвестиционный арбитраж марионеткой в руках инвесторов
Инвестиционный арбитраж стал играть роль марионетки в руках инвесторов и является инструментом для выкачивания денег из стремящихся привлекать зарубежный... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:33+0300
2024-06-27T17:33+0300
экономика
инвестиции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Инвестиционный арбитраж стал играть роль марионетки в руках инвесторов и является инструментом для выкачивания денег из стремящихся привлекать зарубежный капитал государств, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Теперь этот инструмент (инвестиционный арбитраж — ред.) является, по сути, марионеткой в руках инвесторов, а разбирательства — жалким подобием правосудия, при этом с реальными денежными требованиями. Ну о каком справедливом разрешении споров здесь может идти речь?", — задался вопросом Медведев.По его мнению, это не просто инструмент выкачивания денег из государств, которые стремятся привлекать зарубежный капитал, "а это, по сути, боязнь попасть в долговое рабство, которое может возникнуть при вынесении этих решений".В качестве примера он привел недавнее дело по спору оффшорной компании против Нигерии. По словам Медведева, решение примечательно не только астрономической суммой выплат в размере 11 миллиардов долларов, что является третью валютных резервов этого государства, но и поразительной ангажированностью арбитров, которые "просто игнорировали целый ряд факторов". Еще одним примером, по словам Медведева, являются "крымские" инвестиционные арбитражные разбирательства, когда Россия указывала на масштабные примеры коррупции в рамках осуществления инвестиций истцами, но эти доводы трибуналы отвергали. Медведев считает очевидным, что от таких арбитражных рассмотрений справедливости ждать не приходится. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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инвестиции, дмитрий медведев
Экономика, инвестиции, Дмитрий Медведев
17:33 27.06.2024
 
Медведев считает инвестиционный арбитраж марионеткой в руках инвесторов

Медведев: инвестиционный арбитраж стал марионеткой в руках инвесторов

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Инвестиционный арбитраж стал играть роль марионетки в руках инвесторов и является инструментом для выкачивания денег из стремящихся привлекать зарубежный капитал государств, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Теперь этот инструмент (инвестиционный арбитраж — ред.) является, по сути, марионеткой в руках инвесторов, а разбирательства — жалким подобием правосудия, при этом с реальными денежными требованиями. Ну о каком справедливом разрешении споров здесь может идти речь?", — задался вопросом Медведев.
По его мнению, это не просто инструмент выкачивания денег из государств, которые стремятся привлекать зарубежный капитал, "а это, по сути, боязнь попасть в долговое рабство, которое может возникнуть при вынесении этих решений".
В качестве примера он привел недавнее дело по спору оффшорной компании против Нигерии. По словам Медведева, решение примечательно не только астрономической суммой выплат в размере 11 миллиардов долларов, что является третью валютных резервов этого государства, но и поразительной ангажированностью арбитров, которые "просто игнорировали целый ряд факторов".
Еще одним примером, по словам Медведева, являются "крымские" инвестиционные арбитражные разбирательства, когда Россия указывала на масштабные примеры коррупции в рамках осуществления инвестиций истцами, но эти доводы трибуналы отвергали.
Медведев считает очевидным, что от таких арбитражных рассмотрений справедливости ждать не приходится.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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