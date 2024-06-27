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"Какого черта?" В США сделали неожиданное заявление об ударе по Майами

"Какого черта?" В США сделали неожиданное заявление об ударе по Майами - 27.06.2024, ПРАЙМ

"Какого черта?" В США сделали неожиданное заявление об ударе по Майами

После теракта ВСУ в Севастополе жителям США стоит задуматься о гипотетической атаке мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием. Такое мнение... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:28+0300

2024-06-27T21:28+0300

2024-06-27T22:04+0300

вооружения

сша

ракетные удары

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. После теракта ВСУ в Севастополе жителям США стоит задуматься о гипотетической атаке мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналистке Рейчел Блевинс на Youtube.Он попросил представить, как отреагировали бы американцы, если бы они загорали на пляже в Майами, "а над их головами взорвалась бы российская кассетная бомба, выпущенная мексиканским наркокартелем". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ну, вы знаете, мы обвинили бы русских", — сказал Джонсон.Он полагает, что в данной ситуации жители США бы спросили, а "какого черта" Россия поставляет оружие мексиканским преступникам.По мнению Джонсона, американцы взялись бы за оружие и потребовали бы от правительства страны "действий", при этом они удивляются, когда другие поступают так же.В Минобороны РФ заявили, что США наравне с украинскими властями несут ответственность за удар по Севастополю, так как полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводят специалисты из США на основе собственных данных спутниковой разведки.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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сша, ракетные удары, россия