Криптобиржа Coinbase подала иски против SEC и FDIC

2024-06-27T18:24+0300

экономика

операции с криптовалютой

coinbase

суд

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase подала в суд американского округа Колумбия иски против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) за отказ от предоставления информации, связанной с цифровыми финансовыми активами, в рамках Закона о свободе информации (FOIA), сообщает новостной портал The Block со ссылкой на заявление Coinbase. "В течение почти двух лет широкий круг федеральных финансовых ведомств, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам, FDIC и совет управляющих Федеральной резервной системы, использовали каждый имеющийся у них регулирующий инструмент, чтобы попытаться покалечить индустрию цифровых активов. Этот иск, поданный в рамках FOIA, призван пролить свет на роль FDIC в этой противозаконной схеме", - цитирует портал заявление криптобиржи. Как указывает портал, ранее Coinbase наняла консультанта History Associates Inc. для подачи запросов в рамках FOIA, который позволяет публично запрашивать информацию у любого федерального ведомства. Компания, в частности, потребовала информацию о расследовании вокруг обновления Ethereum 2.0, а также о двух других завершенных расследованиях. SEC, как сообщала History Associates, запросы отклонила, сославшись на то, что разглашение информации может навредить продолжающимся судебным процессам, связанным с делами. "Обоснование SEC для сокрытия документов по расследованиям, завершившимся мировыми соглашениями много лет назад, направлено на то, чтобы помешать законным целям, ради которых Coinbase и искала документы… - чтобы понять, какое представление о законе лежит в основе блицкрига SEC против индустрии цифровых активов", - считает Coinbase. В жалобе против FDIC криптобиржа заявила о направлении History Associates запроса в ведомство на основе FOIA о "письмах паузы", которые оно рассылало в 2022-2023 годах некоторым финансовым учреждениям с просьбой не расширять деятельность с криптовалютами. "Письма о паузе не были добросовестной попыткой надзора за деятельностью финансовых учреждений, связанных с криптовалютами. Они были прозрачной попыткой полностью прекратить эту деятельность, что является неотъемлемой частью схемы FDIC и других регуляторов по отсечению фирм, занимающихся цифровыми активами, от необходимых банковских услуг", - цитирует The Block иск Coinbase.

операции с криптовалютой, coinbase, суд