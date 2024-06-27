https://1prime.ru/20240627/dividendy-849547319.html

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года - 27.06.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в 25,17 рубля на акцию, говорится в сообщении... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:51+0300

2024-06-27T15:51+0300

2024-06-27T15:51+0300

татнефть

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в 25,17 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции", - говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании – 1 рубль. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 июля. Таким образом, суммарные дивиденды за 2023 год с учетом ранее выплаченных 62,71 рубля на акцию составляют 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2022 года акционеры компании получили 67,28 рубля на акцию, в том числе финальные дивиденды составили 27,71 рубля. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее ау50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Чистая прибыль за прошлый год по РСБУ составила 238,1 миллиарда рублей (снизилась на 1,6% по сравнению с 2022 годом), а по МСФО - 287,9 миллиарда рублей (выросла на 1,2%). "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.

https://1prime.ru/20240627/dividendy-849531249.html

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татнефть