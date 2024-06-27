Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/dividendy-849547319.html
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года - 27.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в 25,17 рубля на акцию, говорится в сообщении... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:51+0300
2024-06-27T15:51+0300
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_1c6dad76523843f8dcbc90fa6e56f93e.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в 25,17 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции", - говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании – 1 рубль. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 июля. Таким образом, суммарные дивиденды за 2023 год с учетом ранее выплаченных 62,71 рубля на акцию составляют 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2022 года акционеры компании получили 67,28 рубля на акцию, в том числе финальные дивиденды составили 27,71 рубля. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее ау50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Чистая прибыль за прошлый год по РСБУ составила 238,1 миллиарда рублей (снизилась на 1,6% по сравнению с 2022 годом), а по МСФО - 287,9 миллиарда рублей (выросла на 1,2%). "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.
https://1prime.ru/20240627/dividendy-849531249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c3e611245dab248b7703cf4d33a50eec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
татнефть
Татнефть
15:51 27.06.2024
 
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 г в 25,17 рубля на акцию

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в 25,17 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции", - говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании – 1 рубль.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 июля.
Таким образом, суммарные дивиденды за 2023 год с учетом ранее выплаченных 62,71 рубля на акцию составляют 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2022 года акционеры компании получили 67,28 рубля на акцию, в том числе финальные дивиденды составили 27,71 рубля.
%Вагит Алекперов - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам
09:22
Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее ау50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Чистая прибыль за прошлый год по РСБУ составила 238,1 миллиарда рублей (снизилась на 1,6% по сравнению с 2022 годом), а по МСФО - 287,9 миллиарда рублей (выросла на 1,2%).
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.
 
Татнефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала