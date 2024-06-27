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ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности - 27.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности
ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности
Европейский союз и Украина заключили соглашение по обязательствам в области безопасности, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:04+0300
2024-06-27T16:04+0300
политика
замороженные российские активы
ес
украина
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Европейский союз и Украина заключили соглашение по обязательствам в области безопасности, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии.Свои подписи в документе поставили глава Евросовета Шарль Мишель, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Как ранее говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель, соглашение позволит использовать доходы от замороженных российских активов. Кроме того, по данным источников, ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути". Помимо этого, Брюссель обязуется проводить консультации в течение 24 часов в случае "будущей агрессии".Договор также предусматривает сотрудничество в сфере обороны и безопасности, включая поставки вооружений и подготовку солдат.Помимо этого, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.
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замороженные российские активы, ес, украина
Политика, замороженные российские активы, ЕС, УКРАИНА
16:04 27.06.2024
 
ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности

ЕК: Евросоюз и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Европейский союз и Украина заключили соглашение по обязательствам в области безопасности, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии.
Свои подписи в документе поставили глава Евросовета Шарль Мишель, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.
Как ранее говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель, соглашение позволит использовать доходы от замороженных российских активов. Кроме того, по данным источников, ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути". Помимо этого, Брюссель обязуется проводить консультации в течение 24 часов в случае "будущей агрессии".
Договор также предусматривает сотрудничество в сфере обороны и безопасности, включая поставки вооружений и подготовку солдат.
Помимо этого, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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13:19
 
Политиказамороженные российские активыЕСУКРАИНА
 
 
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