https://1prime.ru/20240627/es-849547684.html

ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности

ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности - 27.06.2024, ПРАЙМ

ЕС и Украина подписали совместные обязательства в области безопасности

Европейский союз и Украина заключили соглашение по обязательствам в области безопасности, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:04+0300

2024-06-27T16:04+0300

2024-06-27T16:04+0300

политика

замороженные российские активы

ес

украина

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Европейский союз и Украина заключили соглашение по обязательствам в области безопасности, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии.Свои подписи в документе поставили глава Евросовета Шарль Мишель, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Как ранее говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель, соглашение позволит использовать доходы от замороженных российских активов. Кроме того, по данным источников, ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути". Помимо этого, Брюссель обязуется проводить консультации в течение 24 часов в случае "будущей агрессии".Договор также предусматривает сотрудничество в сфере обороны и безопасности, включая поставки вооружений и подготовку солдат.Помимо этого, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

https://1prime.ru/20240627/sredstva-849541506.html

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замороженные российские активы, ес, украина