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"Мы враждебно настроены". В Париже испугались сильного удара из-за Украины

"Мы враждебно настроены". В Париже испугались сильного удара из-за Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ

"Мы враждебно настроены". В Париже испугались сильного удара из-за Украины

Вступление Украины в Европейский союз неприемлемо для Франции в связи с высокой угрозой для сельского хозяйства. Такое мнение в беседе с изданием LCI высказал... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:49+0300

2024-06-27T11:49+0300

2024-06-27T11:53+0300

экономика

франция

украина

европа

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз неприемлемо для Франции в связи с высокой угрозой для сельского хозяйства. Такое мнение в беседе с изданием LCI высказал депутат Национального собрания от партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню.Он утверждает, что в случае вступления Украины в Евросоюз ее сельхозпроизводители автоматически получат существенное конкурентное преимущество на европейском рынке, поскольку у украинских аграриев очень низкие по меркам Европы заработные платы.Отметив, что Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, Шеню заявил: "Если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему (французскому. — прим. ред.) фермерству. То же самое касается и других стран".По его словам, "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступит категорически против вступления Украины в ЕС."Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз, - сказал депутат Национального собрания. - Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведет".Летом 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статус государств-кандидатов. При этом европейские политики неоднократно отмечали, что это решение было во многом символическим - принятым, чтобы поддержать указанные страны в их противостоянии с Россией.

https://1prime.ru/20240625/moldaviya-849490196.html

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франция, украина, европа