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Цены на европейском рынке газа имеют разнонаправленную динамику

Цены на европейском рынке газа имеют разнонаправленную динамику - 27.06.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа имеют разнонаправленную динамику

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах имеют разнонаправленную динамику, оставаясь в узком диапазоне. На цены влияют стабильные поставки... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:53+0300

2024-06-27T13:53+0300

2024-06-27T13:53+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах имеют разнонаправленную динамику, оставаясь в узком диапазоне. На цены влияют стабильные поставки из Норвегии, высокие уровни запасов и ожидающееся снижение температур воздуха и их приближение к сезонной норме.По состоянию на 09.06 по Гринвичу июльские фьючерсы на поставку природного газа из терминала TTF выросли в цене на 0,41 евро, до 34,58 евро за мегаватт-час. Августовские контракты подорожали на 0,50 евро, до 34,90 евро, согласно данным LSEG.Контракты с поставкой в выходные подешевели на 0,55 евро, до 33,90 евро за мегаватт-час.Июльские контракты на природный газ в Великобритании подорожали на 0,14 пенса, до 79,15 пенса за терм.Согласно LSEG, в Европе ожидается повышение экспорта из Норвегии ввиду высоких объемов добычи, а температура воздуха на северо-западе Европы, вероятно, с пятницы по 1 июля снизится до сезонных норм."Погода с температурой выше комфортных 18 градусов по Цельсию окажет минимальное влияние на спрос на отопление, и такой спрос (LDZ) будет преимущественно неизменным, – говорится в ежедневной заметке аналитика LSEG Томаша Марцина Ковальски. – Низкий сезонный спрос на отопление, рост возобновляемых энергетических мощностей и высокий импорт привели к сильному повышению запасов".По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища в Европе заполнены на 75,95%."Чтобы выйти из режима ожидания, рынку нужно нечто большее", – написали аналитики EnergyScan.В Великобритании спрос на газ, вероятно, сократится ввиду более умеренных температур и ожидающегося роста генерации электроэнергии на ветровых установках, как заметил Дэниел Хайнес, старший стратег по товарно-сырьевым рынкам в ANZ. Пиковая мощность ветровых установок в стране, по данным Elexon, в четверг должна достичь 16 гигаватт, а в пятницу – 17,4 гигаватт.На момент написания статьи углеродные кредиты торговались с повышением на 0,74 евро, по 67,60 евро за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа