https://1prime.ru/20240627/indeksy-849537779.html
Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии
Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии - 27.06.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии
Европейские фондовые индексы во вторник практически неизменны. Инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных экономических данных и... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:47+0300
2024-06-27T11:47+0300
2024-06-27T11:47+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/65/841366566_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d5f859218ca1563a3e717ccfbd2ebfdc.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник практически неизменны. Инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных экономических данных и выборов во Франции, которые пройдут на этой неделе.Панъевропейский индекс STOXX 600 стабилизировался на уровне 514,65 пункта.Субиндекс розничных компаний просел на 2,2%.Субиндекс сферы основных видов сырья потерял 0,6%. Акции Anglo American упали на 1,6% после того, как Berenberg снизил их рейтинг с "держать" до продавать".Акции сферы недвижимости при этом выросли на 0,3%.В центре внимания остаются ключевые данные по инфляции в США (PCE), которые выйдут в пятницу и могут сыграть ключевую роль при оценке перспектив процентных ставок ФРС.На этой неделе также ожидаются данные по потребительским ценам во Франции, Испании и Италии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/65/841366566_191:0:2324:1600_1920x0_80_0_0_d108c1c1239e3d6ccc3356a23fc9564a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник практически неизменны. Инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных экономических данных и выборов во Франции, которые пройдут на этой неделе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 стабилизировался на уровне 514,65 пункта.
Субиндекс розничных компаний просел на 2,2%.
Субиндекс сферы основных видов сырья потерял 0,6%. Акции Anglo American упали на 1,6% после того, как Berenberg снизил их рейтинг с "держать" до продавать".
Акции сферы недвижимости при этом выросли на 0,3%.
В центре внимания остаются ключевые данные по инфляции в США (PCE), которые выйдут в пятницу и могут сыграть ключевую роль при оценке перспектив процентных ставок ФРС.
На этой неделе также ожидаются данные по потребительским ценам во Франции, Испании и Италии.