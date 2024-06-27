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Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии

Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии - 27.06.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы держатся у флэтовой линии

Европейские фондовые индексы во вторник практически неизменны. Инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных экономических данных и... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:47+0300

2024-06-27T11:47+0300

2024-06-27T11:47+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник практически неизменны. Инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных экономических данных и выборов во Франции, которые пройдут на этой неделе.Панъевропейский индекс STOXX 600 стабилизировался на уровне 514,65 пункта.Субиндекс розничных компаний просел на 2,2%.Субиндекс сферы основных видов сырья потерял 0,6%. Акции Anglo American упали на 1,6% после того, как Berenberg снизил их рейтинг с "держать" до продавать".Акции сферы недвижимости при этом выросли на 0,3%.В центре внимания остаются ключевые данные по инфляции в США (PCE), которые выйдут в пятницу и могут сыграть ключевую роль при оценке перспектив процентных ставок ФРС.На этой неделе также ожидаются данные по потребительским ценам во Франции, Испании и Италии.

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