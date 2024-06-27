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Китайские фондовые индексы снизились на фоне данных - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Китайские фондовые индексы снизились на фоне данных
Китайские фондовые индексы снизились на фоне данных - 27.06.2024, ПРАЙМ
Китайские фондовые индексы снизились на фоне данных
Китайские фондовые индексы в четверг по итогам торгов снизились. Темпы роста прибыли промышленных компаний страны в мае сильно замедлились. Инвесторы также ждут | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:48+0300
2024-06-27T11:48+0300
рынки
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы в четверг по итогам торгов снизились. Темпы роста прибыли промышленных компаний страны в мае сильно замедлились. Инвесторы также ждут данные по производственной активности, которые выйдут в воскресенье. Акции нефтегазовых и технологических компаний оказали давление на рынок Гонконга, который завершил день в минусе.Индекс "голубых фишек" CSI300 снизился на 0,8%, Shanghai Composite потерял 0,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,1%.Индекс меньшей по размерам площадки Шэньчжэня просел на 1,67%, а индекс стартапов ChiNext Composite опустился на 1,586%.Индекс MSCI, охватывающий Азию без Японии, опустился на 0,48%.
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рынки
Рынки
11:48 27.06.2024
 

Китайские фондовые индексы снизились на фоне данных

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы в четверг по итогам торгов снизились. Темпы роста прибыли промышленных компаний страны в мае сильно замедлились. Инвесторы также ждут данные по производственной активности, которые выйдут в воскресенье. Акции нефтегазовых и технологических компаний оказали давление на рынок Гонконга, который завершил день в минусе.
Индекс "голубых фишек" CSI300 снизился на 0,8%, Shanghai Composite потерял 0,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,1%.
Индекс меньшей по размерам площадки Шэньчжэня просел на 1,67%, а индекс стартапов ChiNext Composite опустился на 1,586%.
Индекс MSCI, охватывающий Азию без Японии, опустился на 0,48%.
 
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