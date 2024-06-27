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Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин
Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин - 27.06.2024, ПРАЙМ
Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин
Работавшие в зоне СВО на территориях Херсонской и Запорожской областей получат статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:55+0300
2024-06-27T14:55+0300
кабмин
михаил мишустин
сво
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Работавшие в зоне СВО на территориях Херсонской и Запорожской областей получат статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее решение приняло правительство. Кроме того, напомнил Мишустин предоставление статуса ветеранов россиянам, которые обеспечивали выполнение задач СВО, распространено на ДНР и ЛНР. Как отметил премьер, эта категория граждан получает дополнительные соцгарантии, такие как налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и так далее.Глава правительства призвал оперативно провести все процедуря для принятия соответствующего законопроекта."Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - заключил Мишустин.
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михаил мишустин, сво, запорожская область, херсонская область
Кабмин, Михаил Мишустин, СВО, Запорожская область, Херсонская область
14:55 27.06.2024
 
Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин

Мишустин: статус ветерана получат работавшие в зоне СВО в Запорожье и Херсонской области

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Работавшие в зоне СВО на территориях Херсонской и Запорожской областей получат статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, соответствующее решение приняло правительство. Кроме того, напомнил Мишустин предоставление статуса ветеранов россиянам, которые обеспечивали выполнение задач СВО, распространено на ДНР и ЛНР.
Как отметил премьер, эта категория граждан получает дополнительные соцгарантии, такие как налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и так далее.
Глава правительства призвал оперативно провести все процедуря для принятия соответствующего законопроекта.
"Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - заключил Мишустин.
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КабминМихаил МишустинСВОЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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