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Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин

Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин - 27.06.2024, ПРАЙМ

Работавшие в зоне СВО получат статус ветерана, заявил Мишустин

Работавшие в зоне СВО на территориях Херсонской и Запорожской областей получат статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:55+0300

2024-06-27T14:55+0300

2024-06-27T14:55+0300

кабмин

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запорожская область

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Работавшие в зоне СВО на территориях Херсонской и Запорожской областей получат статус ветерана боевых действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее решение приняло правительство. Кроме того, напомнил Мишустин предоставление статуса ветеранов россиянам, которые обеспечивали выполнение задач СВО, распространено на ДНР и ЛНР. Как отметил премьер, эта категория граждан получает дополнительные соцгарантии, такие как налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и так далее.Глава правительства призвал оперативно провести все процедуря для принятия соответствующего законопроекта."Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - заключил Мишустин.

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михаил мишустин, сво, запорожская область, херсонская область