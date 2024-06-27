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Нефтяные фьючерсы растут

Нефтяные фьючерсы растут - 27.06.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы растут

Цены на нефть в четверг повысились. Риск перебоев в поставках из-за растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке помогло компенсировать опасения... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:39+0300

2024-06-27T16:39+0300

2024-06-27T16:40+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг повысились. Риск перебоев в поставках из-за растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке помогло компенсировать опасения насчет спроса после неожиданного роста запасов в США.Фьючерсы на Brent к 09.30 по Гринвичу подорожали на 76 центов, или 0,9%, до 86,01 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 69 центов, или 0,9%, до 81,60 доллара.Оба сорта в среду завершили торги небольшим повышением.Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов сырой нефти на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали сокращение на 2,9 млн баррелей.Запасы бензина тоже выросли – на 2,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1 млн баррелей."Фактические показатели стали настоящим разочарованием для инвесторов с бычьим настроем, которые ждут дальнейшего сокращения предложения (на рынке) из-за сезонного спроса, – говорит аналитик PVM Oil Джон Эванс. – Если бы не стабильное и поступательное усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке, цены на нефть могли бы провести гораздо более негативную сессию".Опасения насчет распространения конфликта между Израилем и ХАМАС на Ливан ограничили снижение цен.Межграничные столкновения между Израилем и "Хезболлой" в последние недели усилились, и это породило страхи войны, в которую могут быть втянуты другие региональные силы, включая Иран, являющийся крупным поставщиком нефти.Эшли Келти, аналитик Panmure Gordon, считает, что при разрастании конфликта возможно сильное влияние на поставки нефти с Ближнего Востока.Израиль в среду наносил удары по ряду районов Газы, и жители сообщают, что накануне были серьезные бои в Рафахе, на юге сектора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти