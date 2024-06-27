https://1prime.ru/20240627/orban-849552888.html

Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК - 27.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Будапешт не будет поддержвать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как она применяет европейские правила для политического давления... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:02+0300

2024-06-27T18:02+0300

2024-06-27T18:02+0300

политика

еврокомиссия

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Будапешт не будет поддержвать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как она применяет европейские правила для политического давления на Венгрию, заявил перед началом саммита Евросоюза венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост Еврокомиссии, поскольку она использовала и использует верховенство права, которое является важной европейской ценностью, на политической основе против Венгрии", — сказал он.По словам Орбана, такой председатель не может оставаться во главе ЕК, "мы не можем это поддержать. В четверг в Брюсселе открывается саммит ЕС, где на пост главы ЕК предложат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен. Пост главы евродипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет должен экс-премьер Португалии Антониу Кошта.

https://1prime.ru/20240624/orban-849434059.html

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еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен