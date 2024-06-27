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Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК - 27.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Будапешт не будет поддержвать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как она применяет европейские правила для политического давления... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T18:02+0300
2024-06-27T18:02+0300
политика
еврокомиссия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Будапешт не будет поддержвать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как она применяет европейские правила для политического давления на Венгрию, заявил перед началом саммита Евросоюза венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост Еврокомиссии, поскольку она использовала и использует верховенство права, которое является важной европейской ценностью, на политической основе против Венгрии", — сказал он.По словам Орбана, такой председатель не может оставаться во главе ЕК, "мы не можем это поддержать. В четверг в Брюсселе открывается саммит ЕС, где на пост главы ЕК предложат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен. Пост главы евродипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет должен экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
https://1prime.ru/20240624/orban-849434059.html
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еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен
Политика, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен
18:02 27.06.2024
 
Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Орбан: Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Будапешт не будет поддержвать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как она применяет европейские правила для политического давления на Венгрию, заявил перед началом саммита Евросоюза венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост Еврокомиссии, поскольку она использовала и использует верховенство права, которое является важной европейской ценностью, на политической основе против Венгрии", — сказал он.
По словам Орбана, такой председатель не может оставаться во главе ЕК, "мы не можем это поддержать.
В четверг в Брюсселе открывается саммит ЕС, где на пост главы ЕК предложат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен. Пост главы евродипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет должен экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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ПолитикаЕврокомиссияВиктор ОрбанУрсула фон дер Ляйен
 
 
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