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В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией - 27.06.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
Польские власти начали предлагать гражданам летнюю программу "Каникулы с армией", где их будут готовить на случай возможного столкновения с Россией. Об этом... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:50+0300
2024-06-27T09:50+0300
2024-06-27T09:50+0300
польша
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Польские власти начали предлагать гражданам летнюю программу "Каникулы с армией", где их будут готовить на случай возможного столкновения с Россией. Об этом пишет агентство Associated Press.Как сообщает издание, принять участие в программе смогут поляки 18-35 лет. Участники в течение 28 дней будут проходить военную подготовку, после чего дадут присягу. Кроме того, гражданам по программе гарантируют жалованье.По данным AP, "Каникулы с армией" призваны подготовить жителей Польши к возможному конфликту с Россией."Польша держит Россию в уме, проводя "Каникулы с армией" в поисках солдат", - сказано в материале.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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польша, россия, армия
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
AP: Польша готовится к конфликту с Россией с помощью "каникул с армией"
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Польские власти начали предлагать гражданам летнюю программу "Каникулы с армией", где их будут готовить на случай возможного столкновения с Россией. Об этом пишет агентство Associated Press
.
Как сообщает издание, принять участие в программе смогут поляки 18-35 лет. Участники в течение 28 дней будут проходить военную подготовку, после чего дадут присягу. Кроме того, гражданам по программе гарантируют жалованье.
По данным AP, "Каникулы с армией" призваны подготовить жителей Польши к возможному конфликту с Россией.
"Польша держит Россию в уме, проводя "Каникулы с армией" в поисках солдат", - сказано в материале.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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