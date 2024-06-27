https://1prime.ru/20240627/pravo-849552758.html

Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества

Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества - 27.06.2024, ПРАЙМ

Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества

Применение в мире норм международного права будет лучше, чем использование пушек, заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:56+0300

2024-06-27T17:56+0300

2024-06-27T17:56+0300

политика

россия

мир

политика

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Применение в мире норм международного права будет лучше, чем использование пушек, заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что проблема состоит в том, что "когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать". "По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", — подчеркнул Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://1prime.ru/20240627/zayavlenie-849552288.html

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россия, мир, политика, дмитрий медведев