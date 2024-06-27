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Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества
Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества - 27.06.2024, ПРАЙМ
Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества
Применение в мире норм международного права будет лучше, чем использование пушек, заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:56+0300
2024-06-27T17:56+0300
2024-06-27T17:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Применение в мире норм международного права будет лучше, чем использование пушек, заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что проблема состоит в том, что "когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать". "По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", — подчеркнул Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, мир, политика, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, МИР, политика, Дмитрий Медведев
Лучше право, чем пушки. Медведев высказался о пути человечества
Медведев: лучше применять нормы международного права, чем пушки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Применение в мире норм международного права будет лучше, чем использование пушек, заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что проблема состоит в том, что "когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать".
"По какому пути пойдет человечество, я не знаю, но очевидно, что лучше применять нормы международного права, чем пушки", — подчеркнул Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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