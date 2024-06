https://1prime.ru/20240627/servisy-849528997.html

Доля внедрения российских сервисов для аналитики выросла в восемь раз

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Доля внедрения российских сервисов для бизнес-аналитики (BI) выросла с 9% до 68% в период с 2021 года по первый квартал 2024 года, в то время как доля внедрения решений западных вендоров сократилась с 90% до 23%, говорится в совместном исследовании платформы Digital Leader и IT-компаний К2Тех Data Lab, Kept, Arenadata и "Норбит", оно есть в распоряжении РИА Новости. "Нетворкинг-платформа Digital Leader поделилась результатами исследования российского рынка BI-решений, проведенного в партнерстве с компаниями К2Тех Data Lab, Kept, Arenadata и "Норбит". За период с 2021 г. по первый квартал 2024 г. доля внедрений зарубежных BI-решений снизилась с 90% до 23%, российских – возросла с 9% до 68%", - сказано в исследовании. Как уточнили аналитики, оставшаяся часть компаний использует сервисы азиатской разработки и решения на open-source. Чаще всего бизнес использует BI-инструменты в продажах, финансах и HR-задачах, чуть реже - в логистике, маркетинге и производстве; они необходимы для отслеживания важных показателей компании в режиме реального времени. Российские компании отмечают, что после ухода западных поставщиков возникли сложности с приобретением или продлением лицензии, обновлением и сопровождением решений. Кроме того, был дефицит специалистов для доработки, интеграции и технической поддержки сервисов. По мнению аналитиков, в 2024 году ожидаются крупные внедрения отечественных сервисов среди тех компаний, которые в последние два года откладывали переход на российские системы. "Среди российских BI-решений отсутствуют очевидные лидеры. Однако отечественному бизнесу нужно будет определиться с наиболее подходящим продуктом, с учетом задач, требований и стратегии на будущее", - прокомментировал директор по развитию бизнеса "Норбит" Артем Ивакин. "Большая часть вендоров с повышенным вниманием относится к обратной связи от клиентов, учитывает их предложения и замечания в регулярных обновлениях. Поэтому мы можем надеяться, что существующая недостаточность функционала некоторых решений, ограничивающая использование новых возможностей в реальных кейсах из-за отсутствия гибкости в настройке, в скором времени будет исправлена", - добавила директор технологической практики Kept Дарья Максимова.

