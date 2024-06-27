https://1prime.ru/20240627/sevastopol-849534051.html

В США назвали обстрел пляжа в Севастополе актом войны

В США назвали обстрел пляжа в Севастополе актом войны - 27.06.2024, ПРАЙМ

В США назвали обстрел пляжа в Севастополе актом войны

Обстрел севастопольсткого пляжа американскими ракетами является терроризмом и актом войны со стороны США, заявил кандидат в президенты США Роберт... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:26+0300

2024-06-27T10:26+0300

2024-06-27T10:26+0300

севастополь

сша

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Обстрел севастопольсткого пляжа американскими ракетами является терроризмом и актом войны со стороны США, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Такое мнение политик выразил в публикации в соцсети Х, прикрепив видеозапись трагедии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Американская ракетная установка, предположительно произведенная (компанией) Lockheed и наводимая на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS), взорвала порядка шести ракет над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж и обернувшись более чем ста пострадавшими (убитыми и ранеными), включая детей", - написал он.Кеннеди-младший назвал произошедшее терроризмом и актом войны со стороны Штатов против россиян. Он подчеркнул, что объявлять войну имеет право только конгресс, призвав орган остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов", управляющих президентом Джо Байденом. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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севастополь, сша, выборы в сша