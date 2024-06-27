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В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России

В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России - 27.06.2024, ПРАЙМ

В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России

Политика Запада по отношению к России ужесточилась, об этом говорит назначение Марка Рютте, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T12:01+0300

2024-06-27T12:01+0300

2024-06-27T12:01+0300

нато

марк рютте

совфед

россия

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Политика Запада по отношению к России ужесточилась, об этом говорит назначение Марка Рютте, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. 26 июня Североатлантический альянс назначил Рютте генсеком на ближайшие четыре года. Его полномочия начнутся с 1 октября. Голландский политик еще в 2014 году выступил за введение антироссийских санкций, позднее настаивал на их ужесточении. После начала спецоперации поддержал Владимира Зеленского."Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России", - сказал Бондарев.Он добавил к вышеперечисленному кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля.Сенатор также подчеркнул, что НАТО не изменит политику по отношению к России, продолжит оказывать давление под лозунгами "сдерживания агрессии".

https://1prime.ru/20240627/nato-849535251.html

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нато, марк рютте, совфед, россия