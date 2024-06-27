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В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России
В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России - 27.06.2024, ПРАЙМ
В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России
Политика Запада по отношению к России ужесточилась, об этом говорит назначение Марка Рютте, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:01+0300
2024-06-27T12:01+0300
2024-06-27T12:01+0300
нато
марк рютте
совфед
россия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Политика Запада по отношению к России ужесточилась, об этом говорит назначение Марка Рютте, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. 26 июня Североатлантический альянс назначил Рютте генсеком на ближайшие четыре года. Его полномочия начнутся с 1 октября. Голландский политик еще в 2014 году выступил за введение антироссийских санкций, позднее настаивал на их ужесточении. После начала спецоперации поддержал Владимира Зеленского."Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России", - сказал Бондарев.Он добавил к вышеперечисленному кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля.Сенатор также подчеркнул, что НАТО не изменит политику по отношению к России, продолжит оказывать давление под лозунгами "сдерживания агрессии".
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нато, марк рютте, совфед, россия
НАТО, Марк Рютте, Совфед, РОССИЯ
В СФ заявили об ужесточении политики Запада по отношению к России
Сенатор Бондарев о назначении Рютте: политика Запада по отношению к РФ ужесточается
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Политика Запада по отношению к России ужесточилась, об этом говорит назначение Марка Рютте, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
26 июня Североатлантический альянс назначил Рютте генсеком на ближайшие четыре года. Его полномочия начнутся с 1 октября. Голландский политик еще в 2014 году выступил за введение антироссийских санкций, позднее настаивал на их ужесточении. После начала спецоперации поддержал Владимира Зеленского.
"Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России", - сказал Бондарев.
Он добавил к вышеперечисленному кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы евродипломатии вместо Жозепа Борреля.
Сенатор также подчеркнул, что НАТО не изменит политику по отношению к России, продолжит оказывать давление под лозунгами "сдерживания агрессии".
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