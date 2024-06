https://1prime.ru/20240627/taksi-849532420.html

Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане

yandex go

такси

узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 июн – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13 городах республики, сообщает пресс-служба компании. "Yandex Go доступен в Ургенче и Хиве - популярных туристических направлениях в Узбекистане", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. Запуск сервиса в этих городах расширил его доступ уже до 13 городов в республике. По данным пресс-службы, доехать до любой точки в этих городах можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысяч сумов (0,2 доллара). В ноябре 2023 года Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.

