https://1prime.ru/20240627/taksi-849532420.html
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане - 27.06.2024, ПРАЙМ
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:00+0300
2024-06-27T10:00+0300
2024-06-27T10:01+0300
yandex go
такси
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_2c37f01c1520be8348cbcec17f676128.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13 городах республики, сообщает пресс-служба компании. "Yandex Go доступен в Ургенче и Хиве - популярных туристических направлениях в Узбекистане", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. Запуск сервиса в этих городах расширил его доступ уже до 13 городов в республике. По данным пресс-службы, доехать до любой точки в этих городах можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысяч сумов (0,2 доллара). В ноябре 2023 года Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
https://1prime.ru/20240611/taksi-849083355.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_2d1f7062618fec850c35fddab065668a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
yandex go, такси, узбекистан
Yandex Go, такси, УЗБЕКИСТАН
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
Сервис такси Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 27 июн – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13 городах республики, сообщает пресс-служба компании.
"Yandex Go доступен в Ургенче и Хиве - популярных туристических направлениях в Узбекистане", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. Запуск сервиса в этих городах расширил его доступ уже до 13 городов в республике.
По данным пресс-службы, доехать до любой точки в этих городах можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысяч сумов (0,2 доллара).
В ноябре 2023 года Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%.
Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня