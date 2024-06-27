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Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане - 27.06.2024, ПРАЙМ
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане
Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:00+0300
2024-06-27T10:01+0300
yandex go
такси
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июн – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13 городах республики, сообщает пресс-служба компании. "Yandex Go доступен в Ургенче и Хиве - популярных туристических направлениях в Узбекистане", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. Запуск сервиса в этих городах расширил его доступ уже до 13 городов в республике. По данным пресс-службы, доехать до любой точки в этих городах можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысяч сумов (0,2 доллара). В ноябре 2023 года Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
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yandex go, такси, узбекистан
Yandex Go, такси, УЗБЕКИСТАН
10:00 27.06.2024 (обновлено: 10:01 27.06.2024)
 
Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане

Сервис такси Yandex Go заработал еще в двух городах в Узбекистане

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТАШКЕНТ, 27 июн – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в двух городах Узбекистана – Ургенче и Хиве на северо-западе страны, услуги агрегатора уже доступны в 13 городах республики, сообщает пресс-служба компании.
"Yandex Go доступен в Ургенче и Хиве - популярных туристических направлениях в Узбекистане", - говорится в сообщении сервиса для СМИ. Запуск сервиса в этих городах расширил его доступ уже до 13 городов в республике.
По данным пресс-службы, доехать до любой точки в этих городах можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысяч сумов (0,2 доллара).
В ноябре 2023 года Yandex Go сообщил, что завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Позднее комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что сервис занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%.
Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
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