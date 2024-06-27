https://1prime.ru/20240627/turizm-849528862.html

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T07:15+0300

2024-06-27T07:15+0300

2024-06-27T07:15+0300

экономика

туризм

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия может предложить туристам ряд новых направлений, помимо острова Бали. "Я знаю, что Бали и дальше останется в числе мест-фаворитов. И мы знаем, что почти половина всех туристов в Индонезии выбирают Бали в качестве направления номер один. Но мы хотим, чтобы они познакомились и с другими частями Индонезии", - отметил Уно. По его словам, такими направлениями являются озеро Тоба на Северной Суматре, крупнейшее вулканическое озеро в мире, а также храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта - самый большой буддийский храм. Кроме того, министр пригласил посетить остров Ломбок, где проводится чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. "А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода - драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси", - рассказал собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240627/indoneziya-849526640.html

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туризм