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В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец
В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец
Цивилизация стоит на пороге третьей мировой, потому что на Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Но конфликт вскоре может перекинуться на | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:17+0300
2024-06-27T14:17+0300
польша
украина
сво
сша
россия
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цивилизация стоит на пороге третьей мировой, потому что на Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Но конфликт вскоре может перекинуться на Европу, и первая на очереди - Польша, предупреждает Myśl Polska. Россия ведет интенсивное дипломатическое наступление как на африканском, так и на евразийском континентах, о чем свидетельствуют поездки министра Сергея Лаврова, а также визиты президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Такая активность имеет стратегическое значение для Москвы, ей удалось достичь серьезных договоренностей и вызвать панику в США, пишет автор статьи. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа этом фоне Польше остается "глуха и слепа" к разумных аргументам критиков, поскольку полностью доверилась нарративам, которые продвигает Вашингтон. В результате этой наивной привязанности поляки сами начинают воображать себя державой, упрекает своих соотечественников автор. Тем временем, если интервью сербского президента Александра Вучича о грядущей войне соединить с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о том, что "мы находимся в довоенном периоде", приходится сделать вывод, что Европе следует готовиться к печальным событиям. "Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для европейцев трагичным", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
польша
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польша, украина, сво, сша, россия, владимир путин, сергей лавров
ПОЛЬША, УКРАИНА, СВО, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров
14:17 27.06.2024
 
В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец

MP: Запад толкает мир к войне из-за неготовности признать поражение на Украине

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цивилизация стоит на пороге третьей мировой, потому что на Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Но конфликт вскоре может перекинуться на Европу, и первая на очереди - Польша, предупреждает Myśl Polska.
Россия ведет интенсивное дипломатическое наступление как на африканском, так и на евразийском континентах, о чем свидетельствуют поездки министра Сергея Лаврова, а также визиты президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Такая активность имеет стратегическое значение для Москвы, ей удалось достичь серьезных договоренностей и вызвать панику в США, пишет автор статьи.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
На этом фоне Польше остается "глуха и слепа" к разумных аргументам критиков, поскольку полностью доверилась нарративам, которые продвигает Вашингтон. В результате этой наивной привязанности поляки сами начинают воображать себя державой, упрекает своих соотечественников автор.
Тем временем, если интервью сербского президента Александра Вучича о грядущей войне соединить с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о том, что "мы находимся в довоенном периоде", приходится сделать вывод, что Европе следует готовиться к печальным событиям. "Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для европейцев трагичным", - заключает автор.
Полный текст читайте на ИноСМИ>>>
 
ПОЛЬШАУКРАИНАСВОСШАРОССИЯВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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