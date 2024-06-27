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В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец

В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Польше предрекли Европе скорый и страшный конец

Цивилизация стоит на пороге третьей мировой, потому что на Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Но конфликт вскоре может перекинуться на | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:17+0300

2024-06-27T14:17+0300

2024-06-27T14:17+0300

польша

украина

сво

сша

россия

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цивилизация стоит на пороге третьей мировой, потому что на Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Но конфликт вскоре может перекинуться на Европу, и первая на очереди - Польша, предупреждает Myśl Polska. Россия ведет интенсивное дипломатическое наступление как на африканском, так и на евразийском континентах, о чем свидетельствуют поездки министра Сергея Лаврова, а также визиты президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Такая активность имеет стратегическое значение для Москвы, ей удалось достичь серьезных договоренностей и вызвать панику в США, пишет автор статьи. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа этом фоне Польше остается "глуха и слепа" к разумных аргументам критиков, поскольку полностью доверилась нарративам, которые продвигает Вашингтон. В результате этой наивной привязанности поляки сами начинают воображать себя державой, упрекает своих соотечественников автор. Тем временем, если интервью сербского президента Александра Вучича о грядущей войне соединить с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о том, что "мы находимся в довоенном периоде", приходится сделать вывод, что Европе следует готовиться к печальным событиям. "Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для европейцев трагичным", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ>>>

польша

украина

сша

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польша, украина, сво, сша, россия, владимир путин, сергей лавров