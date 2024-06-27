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Рубль растет к юаню утром 27 июня
Рубль растет к юаню утром 27 июня - 27.06.2024, ПРАЙМ
Рубль растет к юаню утром 27 июня
Курс рубля в самом начале торгов растет против юаня: курс китайской валюты понижается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:03+0300
2024-06-27T10:03+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов растет против юаня: курс китайской валюты понижается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 13 копеек, до 11,58 рубля.
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юань, рубль, курсы валют
Рубль растет к юаню утром 27 июня
Курс юаня на Московской бирже снижается до 11,58 рубля
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов растет против юаня: курс китайской валюты понижается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 13 копеек, до 11,58 рубля.