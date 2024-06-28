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Грузия, Молдова и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от активов РФ - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Грузия, Молдова и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от активов РФ
Грузия, Молдова и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от активов РФ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Грузия, Молдова и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от активов РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T15:41+0300
2024-06-28T15:41+0300
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совет стран ес
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грузия
турция
молдавия
швейцария
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от замороженных российских активов.Среди неприсоединившихся Сербия, Грузия, Турция, Молдавия, а также Швейцария.В конце мая Совет ЕС позволил изымать доходов от замороженных российских активов и направлять их на военную помощь Украине. Хотя большая часть этой суммы будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС. Идея обложить налогом прибыль от российских активов в пользу Украины звучала давно, но Европейский центральный банк и некоторые столицы ЕС, включая Париж, Берлин и Брюссель, выражали сомнения.
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сербия
грузия
турция
молдавия
швейцария
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ес, совет стран ес, замороженные российские активы, сербия, грузия, турция, молдавия, швейцария
ЕС, Совет стран ЕС, замороженные российские активы, СЕРБИЯ, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, МОЛДАВИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
15:41 28.06.2024
 
Грузия, Молдова и Сербия не поддержали передачу Киеву доходов от активов РФ

Боррель: только 5 из 9 стран-кандидатов присоединились к санкциям по активам РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и ЕС в Тбилиси
Флаги Грузии и ЕС в Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от замороженных российских активов.
Среди неприсоединившихся Сербия, Грузия, Турция, Молдавия, а также Швейцария.
В конце мая Совет ЕС позволил изымать доходов от замороженных российских активов и направлять их на военную помощь Украине. Хотя большая часть этой суммы будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС.
Идея обложить налогом прибыль от российских активов в пользу Украины звучала давно, но Европейский центральный банк и некоторые столицы ЕС, включая Париж, Берлин и Брюссель, выражали сомнения.
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ЕССовет стран ЕСзамороженные российские активыСЕРБИЯГРУЗИЯТУРЦИЯМОЛДАВИЯШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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