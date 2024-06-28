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Выкупили дневную просадку - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Выкупили дневную просадку
Выкупили дневную просадку - 28.06.2024, ПРАЙМ
Выкупили дневную просадку
На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T08:52+0300
2024-06-28T08:52+0300
банк россии
мнения аналитиков
курсы валют
акции
рынки
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849564596.jpg?1719553936
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс Мосбиржи завершил торги практически без изменений, снизившись на 0,04% до 3150,32 п. Индекс РТС повысился на 3,3% до 1168,05 п. на фоне укрепления рубля. Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI прервал четырехдневную серию роста, снизившись за день на 0,74%.Позитивной динамике по индексу РТС способствовало резкое укрепление российского рубля на торгах в четверг. К китайскому юаню валютный курс вырос до 11,5255 руб. Официальный курс Банка России к доллару США составил 84,964 руб. Укрепление рубля могло быть обусловлено в том числе пиком налоговых выплат, который приходится на 28 июня.Между тем Банк России сообщил о том, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов.На фондовом рынке в аустайдерах в четверг оказались акции Софтлайн, которые подешевели на 6,14% до 142,56 руб. Компания сообщила о намерении провести SPO в рамках которого инвесторам будет предложено по открытой подписке около 76 млн дополнительных акций. Цена размещения будет определена на основе рыночных котировок непосредственно перед размещением дополнительных акций.Кроме того, в четверг начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.Последний день рабочей недели не будет насыщен корпоративными событиями. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", Роснефти, ГК "Астра", Аэрофлота и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах. Между тем внимание инвесторов может быть сфокусированным на динамике валютного рынка, учитывая наступление пика налоговых выплат.
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, акции, рынки, индекс мосбиржи
Банк России, Мнения аналитиков, Курсы валют, Акции, Рынки, индекс Мосбиржи
08:52 28.06.2024
 

Выкупили дневную просадку

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс Мосбиржи завершил торги практически без изменений, снизившись на 0,04% до 3150,32 п. Индекс РТС повысился на 3,3% до 1168,05 п. на фоне укрепления рубля. Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI прервал четырехдневную серию роста, снизившись за день на 0,74%.
Позитивной динамике по индексу РТС способствовало резкое укрепление российского рубля на торгах в четверг. К китайскому юаню валютный курс вырос до 11,5255 руб. Официальный курс Банка России к доллару США составил 84,964 руб. Укрепление рубля могло быть обусловлено в том числе пиком налоговых выплат, который приходится на 28 июня.
Между тем Банк России сообщил о том, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов.
На фондовом рынке в аустайдерах в четверг оказались акции Софтлайн, которые подешевели на 6,14% до 142,56 руб. Компания сообщила о намерении провести SPO в рамках которого инвесторам будет предложено по открытой подписке около 76 млн дополнительных акций. Цена размещения будет определена на основе рыночных котировок непосредственно перед размещением дополнительных акций.
Кроме того, в четверг начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.
Последний день рабочей недели не будет насыщен корпоративными событиями. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", Роснефти, ГК "Астра", Аэрофлота и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах. Между тем внимание инвесторов может быть сфокусированным на динамике валютного рынка, учитывая наступление пика налоговых выплат.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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