Выкупили дневную просадку

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс Мосбиржи завершил торги практически без изменений, снизившись на 0,04% до 3150,32 п. Индекс РТС повысился на 3,3% до 1168,05 п. на фоне укрепления рубля. Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI прервал четырехдневную серию роста, снизившись за день на 0,74%.Позитивной динамике по индексу РТС способствовало резкое укрепление российского рубля на торгах в четверг. К китайскому юаню валютный курс вырос до 11,5255 руб. Официальный курс Банка России к доллару США составил 84,964 руб. Укрепление рубля могло быть обусловлено в том числе пиком налоговых выплат, который приходится на 28 июня.Между тем Банк России сообщил о том, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов.На фондовом рынке в аустайдерах в четверг оказались акции Софтлайн, которые подешевели на 6,14% до 142,56 руб. Компания сообщила о намерении провести SPO в рамках которого инвесторам будет предложено по открытой подписке около 76 млн дополнительных акций. Цена размещения будет определена на основе рыночных котировок непосредственно перед размещением дополнительных акций.Кроме того, в четверг начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.Последний день рабочей недели не будет насыщен корпоративными событиями. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", Роснефти, ГК "Астра", Аэрофлота и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах. Между тем внимание инвесторов может быть сфокусированным на динамике валютного рынка, учитывая наступление пика налоговых выплат.
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс Мосбиржи завершил торги практически без изменений, снизившись на 0,04% до 3150,32 п. Индекс РТС повысился на 3,3% до 1168,05 п. на фоне укрепления рубля. Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI прервал четырехдневную серию роста, снизившись за день на 0,74%.
Позитивной динамике по индексу РТС способствовало резкое укрепление российского рубля на торгах в четверг. К китайскому юаню валютный курс вырос до 11,5255 руб. Официальный курс Банка России к доллару США составил 84,964 руб. Укрепление рубля могло быть обусловлено в том числе пиком налоговых выплат, который приходится на 28 июня.
Между тем Банк России сообщил о том, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов.
На фондовом рынке в аустайдерах в четверг оказались акции Софтлайн, которые подешевели на 6,14% до 142,56 руб. Компания сообщила о намерении провести SPO в рамках которого инвесторам будет предложено по открытой подписке около 76 млн дополнительных акций. Цена размещения будет определена на основе рыночных котировок непосредственно перед размещением дополнительных акций.
Кроме того, в четверг начался сбор заявок на участие в IPO "ВсеИнструменты.ру". В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями "ВсеИнструменты.ру" на Московской бирже ожидается 5 июля.
Последний день рабочей недели не будет насыщен корпоративными событиями. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК "Система", Роснефти, ГК "Астра", Аэрофлота и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах. Между тем внимание инвесторов может быть сфокусированным на динамике валютного рынка, учитывая наступление пика налоговых выплат.
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