На рынке важно закрепить успех

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально на 3150 п. Важно было удержаться выше ранее пройденного сопротивления на 3135 п. — минимальное условие выполняется, а негативный сентимент разворачивается на позитивный. В июле уже ожидаются 3225 п., до конца лета и 3300 п. не проблема, а в рамках года таргет уже 3800 п. Главное — спокойно пережить дивидендные отсечки тяжеловесов, что в июле чисто технически отнимут у индекса около 80 пунктов.Сильнее рынка были акции банка МКБ (+2,9%). Бумаги взлетели на максимумы апреля, остается пройти уровень 7,85 руб. и годовые пики на 8,3 руб. станут вполне осязаемы.Слабее рынка оказались предыдущие лидеры — бумаги ВТБ (-1,8%). Но такая коррекция после ралли на +9% выглядит незначительной. Возможно это локальный откат перед новой волной вверх. 9 июля там обратный сплит акций, и это позитивный фактор курса.Рубль укрепился на 2–3%, инвалюты рухнули на расчетные уровни поддержки. Например, для юаня мы выделяли 11,5 — отработано. Фьючерс на 1000 долларов США был у 84 100, контракт на евро падал к 90 100. Теперь вероятен отскок.
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально на 3150 п. Важно было удержаться выше ранее пройденного сопротивления на 3135 п. — минимальное условие выполняется, а негативный сентимент разворачивается на позитивный. В июле уже ожидаются 3225 п., до конца лета и 3300 п. не проблема, а в рамках года таргет уже 3800 п. Главное — спокойно пережить дивидендные отсечки тяжеловесов, что в июле чисто технически отнимут у индекса около 80 пунктов.
Сильнее рынка были акции банка МКБ (+2,9%). Бумаги взлетели на максимумы апреля, остается пройти уровень 7,85 руб. и годовые пики на 8,3 руб. станут вполне осязаемы.
Слабее рынка оказались предыдущие лидеры — бумаги ВТБ (-1,8%). Но такая коррекция после ралли на +9% выглядит незначительной. Возможно это локальный откат перед новой волной вверх. 9 июля там обратный сплит акций, и это позитивный фактор курса.
Рубль укрепился на 2–3%, инвалюты рухнули на расчетные уровни поддержки. Например, для юаня мы выделяли 11,5 — отработано. Фьючерс на 1000 долларов США был у 84 100, контракт на евро падал к 90 100. Теперь вероятен отскок.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.