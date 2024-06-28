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На рынке важно закрепить успех - 28.06.2024, ПРАЙМ
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На рынке важно закрепить успех
На рынке важно закрепить успех - 28.06.2024, ПРАЙМ
На рынке важно закрепить успех
Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально на 3150 п. Важно было удержаться выше ранее пройденного сопротивления на 3135 п. — минимальное условие выполняется, а... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:43+0300
2024-06-28T10:43+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849568077.jpg?1719560620
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально на 3150 п. Важно было удержаться выше ранее пройденного сопротивления на 3135 п. — минимальное условие выполняется, а негативный сентимент разворачивается на позитивный. В июле уже ожидаются 3225 п., до конца лета и 3300 п. не проблема, а в рамках года таргет уже 3800 п. Главное — спокойно пережить дивидендные отсечки тяжеловесов, что в июле чисто технически отнимут у индекса около 80 пунктов.Сильнее рынка были акции банка МКБ (+2,9%). Бумаги взлетели на максимумы апреля, остается пройти уровень 7,85 руб. и годовые пики на 8,3 руб. станут вполне осязаемы.Слабее рынка оказались предыдущие лидеры — бумаги ВТБ (-1,8%). Но такая коррекция после ралли на +9% выглядит незначительной. Возможно это локальный откат перед новой волной вверх. 9 июля там обратный сплит акций, и это позитивный фактор курса.Рубль укрепился на 2–3%, инвалюты рухнули на расчетные уровни поддержки. Например, для юаня мы выделяли 11,5 — отработано. Фьючерс на 1000 долларов США был у 84 100, контракт на евро падал к 90 100. Теперь вероятен отскок.
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Михаил Зельцер
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4.7
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40
192
40
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5
4.7
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
10:43 28.06.2024
 

На рынке важно закрепить успех

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально на 3150 п. Важно было удержаться выше ранее пройденного сопротивления на 3135 п. — минимальное условие выполняется, а негативный сентимент разворачивается на позитивный. В июле уже ожидаются 3225 п., до конца лета и 3300 п. не проблема, а в рамках года таргет уже 3800 п. Главное — спокойно пережить дивидендные отсечки тяжеловесов, что в июле чисто технически отнимут у индекса около 80 пунктов.
Сильнее рынка были акции банка МКБ (+2,9%). Бумаги взлетели на максимумы апреля, остается пройти уровень 7,85 руб. и годовые пики на 8,3 руб. станут вполне осязаемы.
Слабее рынка оказались предыдущие лидеры — бумаги ВТБ (-1,8%). Но такая коррекция после ралли на +9% выглядит незначительной. Возможно это локальный откат перед новой волной вверх. 9 июля там обратный сплит акций, и это позитивный фактор курса.
Рубль укрепился на 2–3%, инвалюты рухнули на расчетные уровни поддержки. Например, для юаня мы выделяли 11,5 — отработано. Фьючерс на 1000 долларов США был у 84 100, контракт на евро падал к 90 100. Теперь вероятен отскок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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