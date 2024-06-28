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ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:09+0300
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, сказано в докладе регулятора для общественных консультаций. "Планируем создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, выходящих за пределы максимального ограничения "оранжевой зоны" нормативов", - сказано в материалах. "Мы видим целевой объем капитала ФПБС на уровне около 500 миллиардов рублей", - также говорится в докладе. ЦБ отмечает, что значения обязательных нормативов банков между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) – это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в уже существующий Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), а также ФПБС. При этом в случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). Указывается, что ФПБС будет формироваться за счет платежей банков ("с премией к рынку") за нахождение в "оранжевой зоне" и за пользование гарантиями, а также потенциально (подлежит дополнительному обсуждению) за счет поступления средств из ФОСВ. В докладе подчеркивается, что, если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 миллиардов рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 миллиардов рублей собственного капитала к концу 2030 года.
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банки, россия, фонды
Банк России, Банки, РОССИЯ, Фонды
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков с целевым объёмом в 0,5 триллиона рублей
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, сказано в докладе регулятора для общественных консультаций.
"Планируем создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, выходящих за пределы максимального ограничения "оранжевой зоны" нормативов", - сказано в материалах.
"Мы видим целевой объем капитала ФПБС на уровне около 500 миллиардов рублей", - также говорится в докладе.
ЦБ отмечает, что значения обязательных нормативов банков между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) – это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в уже существующий Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), а также ФПБС. При этом в случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу).
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Указывается, что ФПБС будет формироваться за счет платежей банков ("с премией к рынку") за нахождение в "оранжевой зоне" и за пользование гарантиями, а также потенциально (подлежит дополнительному обсуждению) за счет поступления средств из ФОСВ.
В докладе подчеркивается, что, если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 миллиардов рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 миллиардов рублей собственного капитала к концу 2030 года.