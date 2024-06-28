Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240628/banki-849572094.html
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков - 28.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков
ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:09+0300
2024-06-28T12:09+0300
банк россии
банки
россия
фонды
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, сказано в докладе регулятора для общественных консультаций. "Планируем создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, выходящих за пределы максимального ограничения "оранжевой зоны" нормативов", - сказано в материалах. "Мы видим целевой объем капитала ФПБС на уровне около 500 миллиардов рублей", - также говорится в докладе. ЦБ отмечает, что значения обязательных нормативов банков между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) – это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в уже существующий Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), а также ФПБС. При этом в случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). Указывается, что ФПБС будет формироваться за счет платежей банков ("с премией к рынку") за нахождение в "оранжевой зоне" и за пользование гарантиями, а также потенциально (подлежит дополнительному обсуждению) за счет поступления средств из ФОСВ. В докладе подчеркивается, что, если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 миллиардов рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 миллиардов рублей собственного капитала к концу 2030 года.
https://1prime.ru/20240628/stavka-849566388.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, россия, фонды
Банк России, Банки, РОССИЯ, Фонды
12:09 28.06.2024
 
ЦБ планирует создать фонд поддержки банков

ЦБ планирует создать фонд поддержки банков с целевым объёмом в 0,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым объемом около 500 миллиардов рублей, одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, сказано в докладе регулятора для общественных консультаций.
"Планируем создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, выходящих за пределы максимального ограничения "оранжевой зоны" нормативов", - сказано в материалах.
"Мы видим целевой объем капитала ФПБС на уровне около 500 миллиардов рублей", - также говорится в докладе.
ЦБ отмечает, что значения обязательных нормативов банков между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) – это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в уже существующий Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), а также ФПБС. При этом в случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу).
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
ЦБ повысит ключевую ставку на июльском заседании, считают в ВТБ
10:01
Указывается, что ФПБС будет формироваться за счет платежей банков ("с премией к рынку") за нахождение в "оранжевой зоне" и за пользование гарантиями, а также потенциально (подлежит дополнительному обсуждению) за счет поступления средств из ФОСВ.
В докладе подчеркивается, что, если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 миллиардов рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 миллиардов рублей собственного капитала к концу 2030 года.
 
Банк РоссииБанкиРОССИЯФонды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала