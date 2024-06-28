https://1prime.ru/20240628/bastrykin-849583679.html

Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни

Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни - 28.06.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ,... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:15+0300

2024-06-28T17:15+0300

2024-06-28T17:23+0300

россия

александр бастрыкин

смертная казнь

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ, выдвинул предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его словам, необходимо рассмотреть возможность отмены моратория, так как "в некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях (он — Бастрыкин, ред.) сторонник смертник казни". В качестве примера он привел трагедию "Крокуса" и отметил, что в СССР за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "Крокуса" — ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЮФ.

https://1prime.ru/20240627/soobschnik-849560151.html

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россия, александр бастрыкин, смертная казнь