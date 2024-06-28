Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/bastrykin-849583679.html
Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни
Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни - 28.06.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ,... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:15+0300
2024-06-28T17:23+0300
россия
александр бастрыкин
смертная казнь
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46c197c140a6bdc3f231591218ad7a6f.jpg
С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ, выдвинул предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его словам, необходимо рассмотреть возможность отмены моратория, так как "в некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях (он — Бастрыкин, ред.) сторонник смертник казни". В качестве примера он привел трагедию "Крокуса" и отметил, что в СССР за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "Крокуса" — ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЮФ.
https://1prime.ru/20240627/soobschnik-849560151.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_b15ff3b20ab5b3152abd4b35704000bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр бастрыкин, смертная казнь
РОССИЯ, Александр Бастрыкин, смертная казнь
17:15 28.06.2024 (обновлено: 17:23 28.06.2024)
 
Бастрыкин предложил обсудить возвращение смертной казни

Бастрыкин: следует рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ, выдвинул предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.
По его словам, необходимо рассмотреть возможность отмены моратория, так как "в некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях (он — Бастрыкин, ред.) сторонник смертник казни".
В качестве примера он привел трагедию "Крокуса" и отметил, что в СССР за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "Крокуса" — ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал он.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЮФ.
Наручники.
В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков
Вчера, 22:27
 
РОССИЯАлександр Бастрыкинсмертная казнь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала