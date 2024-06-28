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"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией
Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:56+0300
2024-06-28T11:21+0300
политика
джо байден
россия
нато
украина
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar."Стремительное развитие событий на Украине свидетельствует о том, что отношения США и России необратимо ухудшаются. Уже есть признаки того, что один-единственный просчет может привести к прямой конфронтации между двумя самыми мощными ядерными державами в мире", - сказано в статье.Как пишет издание, просчетом может быть, в том числе, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину примут в НАТО. Присоединение Киева будет означать размещение баз альянса на территории страны, что приведет к нарушению баланса сил и необходимости для России дать ответ."Думает ли Байден обо всех этих последствиях?", - задается вопросом An Nahar.Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вашингтоне. Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, россия, нато, украина
Политика, Джо Байден, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА
10:56 28.06.2024 (обновлено: 11:21 28.06.2024)
 
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией

An Nahar: вступление Украины в НАТО приблизит войну США и России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar.
"Стремительное развитие событий на Украине свидетельствует о том, что отношения США и России необратимо ухудшаются. Уже есть признаки того, что один-единственный просчет может привести к прямой конфронтации между двумя самыми мощными ядерными державами в мире", - сказано в статье.
Как пишет издание, просчетом может быть, в том числе, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину примут в НАТО. Присоединение Киева будет означать размещение баз альянса на территории страны, что приведет к нарушению баланса сил и необходимости для России дать ответ.
"Думает ли Байден обо всех этих последствиях?", - задается вопросом An Nahar.
Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вашингтоне.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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