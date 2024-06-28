https://1prime.ru/20240628/bayden-849568440.html
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией
Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:56+0300
2024-06-28T10:56+0300
2024-06-28T11:21+0300
политика
джо байден
россия
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667462_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_b7f7d2952a92e48ae10f00746a28b084.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar."Стремительное развитие событий на Украине свидетельствует о том, что отношения США и России необратимо ухудшаются. Уже есть признаки того, что один-единственный просчет может привести к прямой конфронтации между двумя самыми мощными ядерными державами в мире", - сказано в статье.Как пишет издание, просчетом может быть, в том числе, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину примут в НАТО. Присоединение Киева будет означать размещение баз альянса на территории страны, что приведет к нарушению баланса сил и необходимости для России дать ответ."Думает ли Байден обо всех этих последствиях?", - задается вопросом An Nahar.Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вашингтоне. Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240628/mask-849565556.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667462_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_dbb7b20af1b841d8bba8c83d8953cace.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, россия, нато, украина
Политика, Джо Байден, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА
"Думает об этом Байден?" США решили добить отношения с Россией
An Nahar: вступление Украины в НАТО приблизит войну США и России
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Присоединение Украины к НАТО может стать роковой ошибкой, которая приведет к столкновению США и России, пишет ливанское издание An Nahar
.
"Стремительное развитие событий на Украине свидетельствует о том, что отношения США и России необратимо ухудшаются. Уже есть признаки того, что один-единственный просчет может привести к прямой конфронтации между двумя самыми мощными ядерными державами в мире", - сказано в статье.
Как пишет издание, просчетом может быть, в том числе, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину примут в НАТО. Присоединение Киева будет означать размещение баз альянса на территории страны, что приведет к нарушению баланса сил и необходимости для России дать ответ.
"Думает ли Байден обо всех этих последствиях?", - задается вопросом An Nahar.
Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вашингтоне.
Говорящие куклы: Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена